Murió un hombre en una fiesta electrónica: el evento siguió

Lunes, 01 de mayo de 2017

Tenía 44 años y se encontraba en el VIP de un boliche en Montserrat; el lugar permanenció abierto toda la noche







Un hombre de 44 años murió esta madrugada en una fiesta electrónica en el Microcentro porteño. La policía realizó un operativo en el boliche Central Palace, pero el lugar continuó abierto hasta horas de la mañana.



El hombre, identificado por fuentes policiales como Cristian Ávila, murió en el sector VIP, en el primer piso de la disco ubicada en la calle Adolfo Alsina al 940, en Monserrat.



Según las primeras versiones ofrecidas por el personal del local, la víctima, que era oriunda de Saladillo y había viajado a Buenos Aires por el fin de semana largo, habría muerto alrededor de la 1.30 de la madrugada por un problema cardíaco.





"Según la novia era una persona que estaba medicada y no había tomado la medicación", dijo Pablo, un empleado del lugar, que agregó que "la hermana contó que ya había llegado con un fuerte dolor en el pecho".



La Comisaría 4ta de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires interviene en la causa por "averiguación de causales de muerte".





Ayer, fue la reapertura del lugar que antes se conocía como Club One y ahora pasó a llamarse Central Palace. El local había promocionado la reapertura en as redes sociales.



"Si no se sabe drogar que no venga", dijo con increíble frialdad un joven que asistió al evento a la salida del lugar, pasadas las 6 de la mañana, ante las especulaciones sobre una posible muerte por sobredosis.



La gente que asistió a al evento se enteró por rumores del fallecimiento de una persona, pero la fiesta siguió como si nada hubiese ocurrido