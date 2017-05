Macri se mostrará con sindicalistas aliados

Lunes, 01 de mayo de 2017

El Presidente participará a las 19 del acto de las 62 Organizaciones peronistas y estará acompañado por el jefe de la UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, en el estadio de Ferrocarril Oeste





El Día Internacional del Trabajador será conmemorado hoy con seis actos diferentes convocados por sectores sindicales, partidos de izquierda y organizaciones sociales.



El presidente Mauricio Macri participará a las 19 del acto de las 62 Organizaciones peronistas y el Partido FE que conduce el jefe de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, en el estadio del club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, y se esperan anuncios relacionados a un nuevo plan de incentivos a empresas que contraten a beneficiarios de planes sociales.



Venegas adelantó que "a diferencia de los otros actos, va a ser un acto constructivo y esperanzador, donde creemos en el país y pensamos que este país tiene que salir, que no puede quedarse estancado".





"Macri viene a nuestro acto porque estamos trabajando junto al gobierno para sacar al país adelante. Y vamos a seguir trabajando para ganar las próximas elecciones", añadió.



El propio Venegas confirmó que durante el evento se cantará la marcha peronista pese a que advirtió que, hoy en día, no encuentra ningún cuadro político de renombre del Partido Justicialista que le genere algún tipo de ilusión.



En la otra vereda de la jornada, aparece el acto de la CGT. Se realizará a las 11 en el estadio de Obras Sanitarias y está previsto que el único orador sea Juan Carlos Schmid, uno de los jefes de la central obrera.



El secretario general de la CGT, Pablo Moyano, dijo que "no hay mucho para festejar" y que "va a ser una jornada de protesta en la que la CGT va a seguir ratificando los reclamos legítimos que derivaron en las movilizaciones y en el paro general".



La CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky realizarán un acto a las 14 en la Plaza de los Dos Congresos junto a la Escuela Itinerante del gremio docente y donde aseguró su presencia el jefe del Suteba, Roberto Baradel.



Tanto Micheli como Yasky advirtieron que darán indicios sobre la próxima marcha federal por el trabajo, la producción, la educación y la cultura del 20 de junio y hay posibilidades de que se anuncie la fecha para un segundo paro nacional.



Las organizaciones sociales CTEP, CCC y Barrios de Pie, por su parte, marcharán desde las 13 por "Tierra, Techo y Trabajo" y conmemorarán el día en el Monumento al Trabajo, en el barrio de San Cristóbal.



Además, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) realizará su acto en la Palza de Mayo para protestar contra el "ajuste de Macri y los gobernadores" y pedir por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, mientras que la nueva alianza Izquierda al Frente por el Socialismo integrada por el Nuevo MAS y el MST se movilizarán hacia el Obelisco.



Fuego cruzado:



Pablo Moyano, integrante de la CGT, cargó contra Gerónimo "Momo" Venegas y calificó como "vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus propios trabajadores a aplaudir a Macri".



Y agregó: "Llevar a trabajadores a aplaudir al Presidente, que está tomando medidas en contra de los trabajadores como la inflación, el impuesto a las Ganancias, los despidos, el techo a las paritarias".



Por su parte, el referente de las 62 Organizaciones no dejó pasar la oportunidad de responderle a la cúpula de la central obrera: "Estos chicos no saben a dónde van".