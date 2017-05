"Bajemos los precios": la carta de Massa y Stolbizer

Lunes, 01 de mayo de 2017

Los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer escribieron un nuevo capítulo en su cruzada por bajar los precios de productos de la canasta básica de los consumidores en la Argentina.







Cmo parte de la iniciativa "Bajemos los precios", publicaron hoy en la red social de Facebook una carta en la que se describe el plan con el que aspiran a lograr que se reduzca el costo al cliente de 11 productos.



La reducción se basa en la eliminación del IVA y de otros impuestos de la cadena y se estima que una familia tipo pueda llegar a ahorrar unos $ 802.





Durante el fin de semana, los dirigentes opositores viralizaron en las redes sociales la campaña "Bajemos los Precios".





LA CARTA COMPLETA



Un país se construye en la suma de esfuerzos. Y en la unidad de esos esfuerzos orientados hacia un lugar, un horizonte, un destino.



Los sueños de millones de argentinos que trabajan todos los días son simples: llegar a fin de mes, tener un techo, una buena educación para sus hijos y vivir seguros.



Hoy, como dirigentes de este país, tenemos la obligación de defender esos sueños.



Tenemos que aportar ideas para incorporar al TRABAJO a los que están afuera, transformando sus planes sociales en planes de empleo.

Tenemos que romper la dependencia del puntero, del Estado, de los que los usan políticamente, capacitándolos y preparándolos para el mundo del siglo 21.



Y tenemos un PRESENTE agobiado por carencias y necesidades. Una urgencia que no admite peleas entre un pasado manchado por corrupción y una promesa de futuro que se posterga cada 6 meses.



La pelea más importante que tenemos que dar los dirigentes es la pelea por el bolsillo de nuestros trabajadores.



Es el hoy. Y HOY no hay un solo indicador económico que nos permita ser optimistas: inflación descontrolada, endeudamiento, caída del consumo, desempleo y aumento de pobreza e indigencia.



La economía tiene que servir para solucionar los problemas reales de la gente y no para potenciar los negocios de amigos ricos o los de la bicicleta financiera de siempre.



El TRABAJO, la EDUCACIÓN y la PRODUCCIÓN deben ser los motores de nuestro país. Con jubilaciones dignas, que le permitan a nuestros mayores comer y curarse, sin tener que mendigar.



Queremos que los alimentos NO PAGUEN MÁS IVA y lo queremos YA, porque la gente no puede seguir esperando.



Que no te roben más tu sueldo y tu trabajo cuatro vivos que intermedian y un Estado que los asfixia.



Las leyes que proponemos reducen los impuestos para bajar los precios de los productos básicos. Hagamos la prueba. Hagamos el intento. BAJEMOS LOS PRECIOS



Son casi 500 pesos más en el bolsillo de cada jubilado y más de 1000 pesos en el de cada trabajador.



Es una gran forma de defender el trabajo y, sobre todo, la CULTURA DEL TRABAJO.



En este Día del Trabajador, bajemos los precios para defender el salario de los argentinos.



Sergio Massa y Margarita Stolbizer

www.bajemoslosprecios.com