La app social para prevenir la violencia de género

Lunes, 01 de mayo de 2017

Volver segura a casa sin miedo a sufrir ataques, ya sea en la calle, en el transporte público, o en un taxi.



Son diversas las manifestaciones en redes sociales donde las mujeres expresan el temor que sienten al caminar a ciertas horas del día o a volver en taxi solas en la madrugada.



Un grupo de jóvenes de Salta, una de las provincias que lidera los rankings en femicidios y violencia sexual, decidió crear una herramienta digital para poder contrarrestar esta realidad.



"Queremos ayudar a que las mujeres logren llegar sanas a su lugar de destino". Así definió el emprendedor salteño Fernando Zerega el objetivo ulterior que posee la aplicación que creó y denominó "Ángela Te protege".





"Con mis compañeros pensamos en aplicaciones que tengan un interés social, que sean una verdadera herramienta. Esta nos pareció urgente por la cantidad femicidios, violaciones y ataques a las mujeres que hay en la actualidad. Es una aplicación que no tiene un fin comercial, no tiene publicidad, es un aporte que sirve para la prevención", dijo Zerega.



¿Cómo funciona "Ángela te protege"?



"Ángela" permite que una mujer envíe a sus contactos un alerta con información sobre su ubicación. La idea es que sus conocidos puedan saber dónde está y ayudarla en caso de que se active una señal de alarma.



"Si estás por salir, podés activar 'Vuelta a casa segura' y eso permite que tus contactos visualicen tu ubicación para ayudarte en caso de que te ocurra algo. Ángela notificará a tus contactos cuando hayas llegado a tu destino", dice la página de presentación de la herramienta.



La aplicación tiene, además, un botón antipánico que se puede activar a través de un dispositivo disimulado. El aviso también se envía a los contactos predeterminados para que estos puedan notificar o comunicarse con el sistema de emergencias.



En los primeros días, la app —disponible en GooglePlay— tuvo casi 27 mil descargas en la ciudad de Salta. "Incluso ya se utilizó varias veces el botón antipánico, lo que no es un dato menor a días solamente de estar disponible", expresó Zerega.



La herramienta debe su nombre a "Ask for Ángela", el sistema que lanzó en septiembre del año pasado el Consejo del Condado de Lincolnshire, Gran Bretaña, dentro de la campaña #NoMore (#NoMás en español, equivalente inglés del #NiUnaMenos argentino).



Zerega es dueño de un bar en la ciudad de Salta y, comprometido con la violencia de género, implementó una iniciativa para ayudar a las mujeres que pudieran estar en riesgo en medio de un encuentro.



En el baño del local, se colocó un letrero que dice: "Soy Ángela. ¿Estás en una cita que no funciona? ¿Sentís que estás en una situación insegura? ¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser? ¿Te sentís incómoda con las personas con las que viniste al bar?". Entonces, si una mujer cree estar en una situación comprometida puede acercarse a la barra y preguntar por Ángela. Ante la consulta, los empleados del establecimiento entienden que la clienta está en peligro y le ofrecen apoyo y un taxi con un chofer de confianza para asegurarse de que llegue a destino sin problemas.