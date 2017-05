Boca goleó a Arsenal y se mantiene como único líder

Lunes, 01 de mayo de 2017

Con un doblete de Benedetto y el restante del juvenil Maroni, el “Xeneize” superó 3-0 al “Arse” en la Bombonera. Así, continúa tres puntos arriba de Newell’s





No hubo equivalencias en el duelo de extremos que tuvo lugar en la Bombonera: el líder Boca hizo su trabajo y dejó los tres puntos en casa, para mantener la diferencia con su escolta Newell's. El colista Arsenal sigue sin rumbo y se complica cada vez más en los promedios.



De entrada, Darío Benedetto aplicó la ley del ex y sentenció el arco de un indefenso Santillo, tras una buena jugada colectiva del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. El partido se le hizo más fácil al Xeneize con la ventaja a favor y el goleador del certamen firmó un doblete. Fue su decimocuarto tanto en lo que va de la competencia.



Fernando Gago mostró buen nivel el día de su regreso y se entendió a la perfección con sus laderos Barrios y Bentancur. Habrá que ver si el entrenador opta por devolverle la titularidad a Pablo Pérez o mantiene a los que jugaron esta tarde noche. El próximo compromiso será en La Plata, ante Estudiantes, otro de los animadores del torneo.





El cuadro del Viaducto dejó en evidencia lo mucho que le está costando ganar. Tuvo una chance clara en el inicio ante una mala salida de Agustín Rossi, que no fue capitalizada por Sánchez Sotelo, y generó algo de peligro por medio de la pelota parada, pero poco más. Así, los de Humberto Grondona continúan últimos en la tabla y sumergidos en la zona de descenso.



A Boca se le vendrán compromisos vitales para potenciar sus posibilidades de ser campeón. Después de visitar al Pincha, recibirá en casa a River y Newell's, que ayer le metió presión con su triunfo frente a Huracán en Parque Patricios.



Lo cierto es que el elenco boquense volvió a la victoria, tras los dos empates consecutivos ante rivales de menor jerarquía como Patronato y Atlético Rafaela.







Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Darío Herrera