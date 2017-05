Volcó un auto con ocho ocupantes: un muerto

Lunes, 01 de mayo de 2017

El accidente se registró en la autopista Dellepiane. El conductor falleció y otras 7 personas resultaron heridas





El conductor de un auto, en el que también viajaban seis adultos y un bebé, murió luego de perder el control y volcar sobre la autopista Dellepiane.



Los otros ocupantes fueron trasladados en ambulancias del SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero con golpes y contusiones. Ninguno presenta heridas de gravedad.



El accidente se produjo a la altura de la calle Miralla, del barrio de Villa Lugano, luego de una serie de maniobras peligrosas a alta velocidad cuando circulaban en sentido al centro porteño.







Tras tocar a otro vehículo, el conductor no pudo mantener el control de su Clio y volcó. Según informó personal de Seguridad Vial confirmó que la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad.



Los peritos encontraron botellas de bebidas alcohólicas en el interior del auto. Queda por determinarse si la víctima fatal había bebido antes de conducir.