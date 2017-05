Una estrella de Hollywood reconoció que padece cáncer

Lunes, 01 de mayo de 2017

El intérprete de Batman lo había negado en el pasado, pero ante una pregunta de un fanático de la red social Reddit contó la verdad





Seis después de negar que estaba enfermo, la estrella del cine Val Kilmer de 57 años reconoció que padeció cáncer de garganta.



El primer indicio de que el intérprete de The Saint estaba enfermo fue en 2015 cuando fue fotografiado en el Centro Médico de la UCLA en Los Ángeles. Luego, en noviembre, su colega y amigo Michael Douglas mencionó que Kilmer estaba combatiendo el cáncer de garganta.



"Val es un tipo maravilloso que está batallando exactamente lo que yo tuve [Michael Douglas padeció cáncer de lengua en 2010], y las cosas no pintan muy bien para él", declaró Douglas después de meses de especulaciones sobre el estado de salud de Kilmer.



El aspecto físico desmejorada del actor también había generado sospechas.



Douglas además contó que Kilmer le pidió ayuda para buscar un especialista que le examinara un bulto en su garganta.



El actor, en ese momento, dijo que Douglas estaba "mal informado".



Pero esta semana pasad durante una participación en el foro de la red social Reddit "Ask Me Anything", Kilmer se sinceró. " Él (Michael Douglas) trataba de ayudarme cuando la prensa preguntaba por mí, y por esos días yo estaba en tratamiento contra el cáncer", respondió.





"Hace un tiempo, Michael Douglas afirmó que tuviste cáncer. ¿Cuál era la historia detrás de eso?", preguntó el usuario. "Estoy curado, pero mi lengua todavía está hinchada, aunque se curara con el el tiempo", afirmó.



También usó la plataforma para descartar rumores de que él y Tom Cruise se enfrentaron mientras rodaba la icónica película, Top Gun, en 1986.