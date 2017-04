Pocas familias regresaron a sus casas pero aún son numerosas las evacuadas

Domingo, 30 de abril de 2017

En Caá Catí, ayer 20 personas de las 180 afectadas, volvieron a sus hogares. Y en San Luis también lo hicieron los integrantes de 10 viviendas.



Sin embargo, siguen funcionando 12 centros de evacuación. Son críticas las circunstancias en parajes de esa comuna, al igual que en los de San Cosme, Empedrado y Mburucuyá. Hay serias dificultades en Loreto y Santa Ana. Ejecutan obras para facilitar el desagote.







Al menos unos 20 municipios fueron afectados por las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas. En varias aún hay evacuados y en dos de las poblaciones más damnificadas, San Luis y Caá Catí, ayer sólo unas pocas familias lograron volver a sus viviendas. Advirtieron que en las zonas rurales, tanto en esas jurisdicciones como en las de Empedrado, San Cosme y Mburucuyá, los pobladores tienen serias dificultades.

Aunque hace varios días tenemos sol, el agua baja lento y muchas casas están todavía afectadas”, contó a El Litoral la titular del área de Acción Social de la Municipalidad de Caá Catí, Lorena Baéz. Por eso, ayer “sólo tres familias que estaban albergadas en el club social decidieron regresar. Si bien sus viviendas no están completamente secas, ellos prefirieron volver. Especialmente, preocupados porque a una de ellas le habrían roto la cerradura”.

Pero a excepción de los casos citados, el número de evacuados sigue siendo elevado en Caá Catí. Es que son alrededor de 160 personas las que todavía permanecen en los centros donde el Municipio se ocupa de garantizarles tanto la asistencia alimentaria como sanitaria. “También es muy complicada la situación todavía en las zonas rurales. A personas adultas y discapacitadas se las trajo al pueblo en tractor. Pero muchos quedan en sus hogares porque quieren cuidar sus animalitos y las pertenencias que aún les quedan”, señaló Báez. Precisamente, para asistir a quienes siguen en los parajes “el Intendente, con los bomberos y demás voluntarios fueron hoy a realizar operativos”, agregó la funcionaria.

Lento descenso

El caudal del Riachuelo ayer siguió bajando aunque no con la celeridad necesaria para que el agua deje de inundar a varios barrios. “Ahora está en 4,84 metros”, afirmó ayer el vocero del Comité de Emergencia (COE) de San Luis del Palmar, José María Serbín. Altura que comparada con el día anterior, marca un descenso de sólo seis centímetros. Por eso, aún están inundados varios complejos habitacionales del área urbana. “Hoy regresaron unas 10 familias que son del barrio Santa





Catalina. Allí, no hay más agua en el interior de las viviendas porque ellos no están cerca de la ribera”, explicó Serbin, quien remarcó “diferente es la situación en los otros lugares, por eso en la zona urbana siguen funcionando 12 centros de evacuados que cobijan a unas 600 personas. Y además, hay familias que están autoevacuadas en las casas de parientes”.



Contención psicológica

“Se sigue trabajando, por lo tanto, en lo que se refiere a la asistencia alimentaria y de indumentaria. Por supuesto también se reciben donaciones que, gracias a Dios, hay mucha gente colaborando”. indicó Serbin a este diario. Al mismo tiempo, anticipó que el martes arribarán dos psicólogas para brindar contención a quienes están evacuados, pero también a los que hace muchos días están trabajando en la asistencia de los damnificados.

“Nos pusimos en contacto con una red de Buenos Aires y por eso envían a dos profesionales que serán de gran ayuda en estos momentos tan complicados”, concluyó el vocero del COE de San Luis del Palmar.



San Cosme

e Itatí

Mientras que en la citada localidad no hay evacuados en la zona urbana, sí son varios los parajes que están con serias dificultades. Desde la Comuna destacaron a El Litoral que el acceso es complicado y hay casas que inclusive aún tienen agua en su interior.

Por eso, ayer a la siesta continuaban los operativos de asistencia liderados por la intendenta Verónica Morales Maciel.

En tanto que en Itatí “mejoró bastante la situación. El agua escurrió en la mayoría de los lugares”, afirmó una de las funcionarias comunales consultadas por este diario. Sin embargo, aún hay tres familias que están evacuadas en el galpón comunal.

“En estos momentos estamos en la zona de acceso a la costanera con la cruzada solidaria que se extiende de 17 a 22. Y que se repetirá mañana (hoy). En paralelo, se está haciendo el desfile de mascotas por el día del animal y este domingo -a partir de las 20- se realizará el tercer encuentro de sabores”, precisó.



Santa Ana y

acceso al Ingenio

También en esa comuna seguían trabajando ayer para intentar facilitar el desagote de las áreas que aún están anegadas. Por eso, ayer estuvo en la localidad, el ministro de la Producción Jorge Vara, que junto con el jefe comunal y técnicos, coordinó las tareas que estaba previsto que comenzaran en horas de la tarde. “Se hará una canalización y posterior entubamiento tanto de la laguna Corazón como de otras más pequeñas. Entonces, el exceso de agua irá a una zona de esteros, no a los lugares habitados como los barrios Leconte e Iturriaga”, explicó el jefe comunal.

Tras lo cual, advirtió que están preocupados porque “como consecuencia del gran caudal de agua que pasa con mucha intensidad debajo de un puentecito que está en el acceso al Ingenio Primer Correntino, la estructura está dañada. Se trató de arreglarlo, pero igual es provisorio. Con Vialidad Provincial se colocarán nuevos tubos y se harán otros trabajos para que el puente resista el embate del agua”.



Loreto

Aunque dejó de llover en los últimos días, en Loreto siguen sufriendo las consecuencias de la gran cantidad de milímetros caídos en lo que va del mes. “En el centro del pueblo aún tenemos casas con agua adentro. Esas familias están autoevacuadas en los hogares de parientes. Después, tenemos cinco familias que están aisladas en el barrio del Balneario y a otro grupo familiar de esa zona, integrado por dos adultos y tres menores, tuvimos que evacuarlos en las instalaciones que están en el complejo porque estaban con el agua hasta la cintura”, precisó el concejal Antonio Galarza a este diario. Tras lo cual añadió que tienen otras tres familias más que están aisladas en el paraje El Cenizal. “Lo bueno es que al menos bajó el agua en los caminos que van hacia las zonas rurales”, acotó el edil. Al mismo tiempo, destacó nuevamente el trabajo conjunto que están realizando la Provincia, el Ejército, Gendarmería, Prefectura, la Policía, el Hospital y el Municipio”.