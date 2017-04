El Barcelona goleó y no le pierde pisada al Real Madrid Domingo, 30 de abril de 2017 Con dos goles de Luis Suárez y uno de Ivan Rakitic el equipo azulgrana venció 3-0 a los de Quique Flores en el derbi catalán





Los equipos catalanes igualaron 0-0 en los primeros 45 minutos de partido. Los locales tuvieron la jugada más clara en el inicio del encuentro, con un mano a mano desperdiciado por Jurado, mientras que el Barcelona intentó desbordar con Neymar como estandarte.





El conjunto de Quique Flores salió con determinación a buscar la apertura del marcador y demostró estar a la altura del plantel azulgrana, el cual no pudo penetrar con comodidad en el área protegida por Diego López.



Poco le duró aquella resistencia al Espanyol, ya que a los cinco minutos del complemento, un error de la defensa dejó a Luis Suárez cara a cara con el arquero y no desperdició la oportunidad de convertir el primer gol, tras una racha de cinco partidos sin marcar.



El Barcelona fue más que su rival durante la segunda mitad y lo terminó confirmando Ivan Rakitic a los 76 minutos, tras encajar el 2-0 después de una asistencia de Lionel Messi.



A tres minutos del cierre del encuentro, Luis Suárez volvió a aprovechar los fallos defensivos y estiró la ventaja para asegurarse el primer puesto del campeonato.



Cuando la eliminación en la Champions League a manos de Juventus parecía ser un golpe de K.O, el triunfo ante el Real Madrid demostró que los Culé quieren adjudicarse el doblete, ya que también se encuentran en la final de la Copa del Rey, donde enfrentarán al Alavés de Mauricio Pellegrino.



Hasta el momento son líderes del campeonato con la misma cantidad de puntos que el Real Madrid, aunque los merengues tienen un partido menos, el cual disputarán el 17 de mayo ante el Celta de Vigo.