Los salarios crecieron en Corrientes tres veces más que la inflación

Domingo, 30 de abril de 2017

Entre 2010 y 2017, la inflación acumulada según el Congreso Nacional fue del 209%; la informada por el INDEC durante el Gobierno kirchnerista fue casi de la mitad. En el sector de la seguridad, el salario de un agente sin antigüedad ni asignaciones creció más del 590% en el mismo período. El ingreso de un docente aumentó más del 550% y en la administración pública la suba superó el 525%.





En los últimos siete años, más de 50 medidas de recomposición del salario en Corrientes permitieron un crecimiento del orden del 500 al 600% en el ingreso mínimo de cada sector, superando ampliamente la inflación registrada en igual período, del orden del 200%.

De acuerdo a los datos del sistema de liquidación del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los salarios de los estatales en actividad, dependientes de la Provincia, registraron incrementos superiores a los aumentos de precios plasmados en la inflación acumulada entre los años 2010 y 2017.

“Sabemos que partimos de una base que estaba bastante relegada con respecto al promedio a nivel país y también en relación a la región, pero hemos hecho un enorme esfuerzo todos para poder consolidar una recuperación del ingreso que nos permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias”, señaló el ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres.

“El salario ha sido una prioridad para el gobernador Ricardo Colombi y eso quedó plasmado no en los discursos, sino en las decisiones que se tomaron en la gestión”, apuntó el Ministro y agregó: “Estamos conscientes de que aún nos falta mucho por hacer en este sentido, pero la trayectoria que nos trajo hasta aquí da la certeza de que vamos a seguir en este camino”.

Aumento de precios

En la última década, el alza de precios fue una constante en Argentina, registrándose índices inflacionarios superiores al 22% y hasta el 40% entre el año 2010 y 2017. En este período, la inflación acumulada fue del 209%.

“Estamos hablando de la inflación informada por el Congreso Nacional y las consultoras en este período, que se ajustaba a la realidad; considerando que entre 2010 y 2015 teníamos índices absolutamente irrisorios por parte de un INDEC totalmente desprestigiado durante la gestión kirchnerista”, explicó el ministro Vaz Torres.

“En 2010 se informaba una inflación del 10% cuando claramente superaba el 20%”, recordó el funcionario. “Si llegáramos a considerar los índices oficiales de esa época, el aumento de los salarios en Corrientes con relación a esos valores sería aún mucho mayor”, apuntó el Ministro.





Luego, el funcionario provincial agregó: “Pero vamos a seguir manejándonos con los datos de la realidad, y no del relato”.

“Afortunadamente desde diciembre de 2015 hemos recuperado el INDEC como organismo de medición técnico para conocer la verdad acerca de dónde estamos parados; ha sido un paso enorme en la recuperación de la institucionalidad para la planificación y la acción del Estado”, consideró Vaz Torres.



Incremento por sectores

En el período mencionado, todos los sectores estatales dependientes de la Provincia registraron incrementos en el salario muy superiores a los niveles de inflación.

En el caso de la seguridad, un cabo que recién inicia, sin antigüedad ni asignaciones familiares, percibía en 2010 un ingreso del orden de los 1.980 pesos, mientras que en la actualidad, un agente en iguales condiciones percibe alrededor de 13.700 pesos. Con lo cual, registra un incremento aproximado de 592%.

En cuanto al área educativa, un docente ingresante, sin antigüedad ni asignaciones, percibía hace siete años cerca de 1.965 pesos; en tanto que actualmente llega a los 12.900 pesos: se registra así para este caso un incremento del 556% en el salario inicial del sector.

Respecto a la Administración Central, mientras un agente sin años de servicio ni asignaciones cobraba casi 1.500 pesos, este año percibe un ingreso de 9.500 pesos en promedio. Así, el aumento en el salario del sector ronda los 525% entre 2010 y 2017.

“En todos los casos, con aumentos acumulados superiores al 500%, la política salarial del Gobierno provincial ha permitido que el ingreso de los trabajadores vaya recuperando terreno perdido y no se vea afectado en gran medida por una inflación, en este mismo período, del 209%”, repasó el titular de la cartera económica.

“Este es el camino que ha definido el Gobernador y que seguiremos hacia adelante porque es uno de los ejes de la gestión; lo sabe el trabajador del Estado y lo sabe el correntino, este Gobierno garantiza equidad, gradualidad y sustentabilidad, también en materia salarial”, cerró luego el Ministro.





Proporcionalidad

El empleo se registra en el sector público y el privado por partes iguales.

El Ministerio de Trabajo de la Nación presentó esta semana, en el marco de la difusión de los datos de empleo que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un informe especial sobre el empleo público.

De allí surge que en el caso de Corrientes, la cantidad de empleo registrado se distribuye prácticamente en partes iguales entre el sector público (51%) y el privado (49%). De este 51% empleado en el sector público, el 36% corresponde a la Provincia, el 8% a los Municipios y el 7% restante a organismos nacionales.

Los distritos en los que la proporción de trabajadores estatales fueron mayoría respecto de los del sector privado con los datos publicados a diciembre de 2016 son Chaco (58%), Santiago del Estero (60%), Jujuy (62%), La Rioja (67%), Catamarca (69%) y Formosa (69%). Con lo cual, Corrientes aparece bien posicionada en la región.

Es importante destacar que las administraciones provinciales son las que tienen a su cargo las prestaciones de salud, educación y fuerzas de seguridad locales, por lo que en este nivel, además de la administración pública provincial, se cuentan docentes, policías y médicos y personal sanitario.