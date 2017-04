"La tele engaña, no soy tan gorda ni tan alta como me ven" Sábado, 29 de abril de 2017 En una entrevista, la cantante habló sobre su baja estatura.

Pero además dio detalles sobre su noviazgo con el productor Santiago Mocorrea: “Estoy con un hombre muy hombre”. ¿Y dejó una crítica solapada para Marino Martínez?



Se ríe Lali Espósito. Porque está hablando de cuando en 2015 cantó junto a Joan Manuel Serrat, con cuya música se crío en su casa, en el Teatro Gran Rex, un lugar especial para ella por todas las funciones que hizo siendo figura de Cris Morena. Y entonces, para graficar toda su emoción, ¡elige hacer una broma! "Mis piernas… ¡cortas! me temblaban muchísimo", confiesa Lali, quien junto al catalán entonó -entre otras canciones- Son aquellas pequeñas cosas, justamente.





"Porque la tele engaña: yo no soy tan gorda ni tan alta como me están viendo", agrega pícara, en su visita al programa Morfi, de Telefe. "Hay gente que subraya sus defectos para que no se los digan otros", aporta el conductor Gerardo Rozín. "El petiso hace eso -reconoce Lali-. Yo entro a un lugar y digo: '¡Hola, soy petisa!', por las dudas…".





Pero esa característica exterior, se traslada a su interior. A ciertos rasgos de su personalidad, para decirlo sin vueltas. "¿En que me reconozco petisa? En lo cabrona que soy. Medís dos metros y te digo: '¡Eh, escuchame una cosa!'. Porque el petiso hace eso, saca pecho", dice.





Muy relajada en la entrevista, la cantante habló sobre su relación amorosa con el productor Santiago Mocorrea. "Fue bastante rápido (el enamoramiento) porque conocí a una persona bastante rara de conocer. Conocí a una buena persona…", señala, y Lali vuelve a reír: "Hoy estoy afilada…".



"Conocí a una persona muy linda, un hombre muy hombre. Y sin buscarlo porque no quería enamorarme: yo estaba bien soltera, y él también. Y esos encuentros, cuando ninguno de los dos los esperaba y suceden, son mágicos", cuenta.



¡Suma un montón (que no sea celoso)! No sólo puedo trabajar tranquila, puedo ¡vivir!

Pero a ver, ¿qué significa ser "muy hombre"?, indaga Rozín. "¿Qué hora es? Nah, mentira -responde, rápida-. Es muy hombre en todos los sentidos: seguro de sí mismo. Y eso significa saber que sos el hombre para esa mujer, aun cuando en mi caso soy una mujer con mucha exposición".



Mocorrea no es celoso. Y Espósito lo destaca especialmente. "Para mí, para Lali Espósito, para Mariana, que es la persona social, ¡suma un montón! -explica-. No sólo puedo trabajar tranquila, puedo ¡vivir! Cuando me descubro celosa no me gusta. Todos somos inseguros pero hay que manejarlo, para no cagarle la vida al otro, ¿no?".



Y aunque nadie lo mencione, la referencia parece ir hacia su ex novio Mariano Martínez. Porque si bien nunca quedaron del todo claras las razones de la ruptura, mucho se habló de los supuestos celos del actor. Y Lali, parece, tiene carácter. Está a la vista. La tele no siempre engaña.