"La quemaron y la desfiguraron" dijo la mamá de Araceli

Sábado, 29 de abril de 2017

Confirmó que los tatuajes fueron clave para reconocer el cuerpo de la joven





Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli Fulles, habló por primera vez tras la aparición del cuerpo de su hija, y dijo que los responsables "tienen que pudrirse en la cárcel". Además, confirmó que fue ella quien reconoció el cadáver, y que por el estado en el que estaba dijo que fueron clave los tatuajes de la joven.





"Quiero agradecerles a todos los que estuvieron buscando a mi hija", dijo Ferreyra en declaraciones a los medios, y contó: "Me tocó reconocer el cuerpo de mi hija. Es ella, tiene los tatuajes de 'mamá' y 'papá' al costado, tiene el de 'River'".





Además, dijo que el principal acusado, "ese hijo de puta, me la quemó con cal viva a mi nena, la desfiguró. No es mi nena, pero están los tatuajes de ella".





"Los hijos de puta tienen que pudrirse en la cárcel, porque ese es hermano de un policía corrupto hijo de puta que no fue capaz de decirle al hermano 'andá a declar' y la tenía en su propia casa, enterrada en cemento", dijo la madre.



Por otro lado, el tío de Araceli confirmó que hoy a las 19:30 será el velatorio en la Cochería Santa Lucía, en la calle Almeyra 3441, en la localidad de San Martín.