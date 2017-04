La respuesta a Bauza y el futuro de Guillermo

Sábado, 29 de abril de 2017

El presidente de Boca se refirió a los dichos del “Patón” y dio su punto de vista sobre la labor del “Mellizo”





Aunque Boca marcha en la primera colocación del Torneo de Primera División a falta de nueve compromisos y con tres unidades de ventaja sobre su escolta Newell´s, Daniel Angelici suele quedar en el medio de la escena en el último tiempo.



En diálogo con El Exprimidor, el mandatario del elenco xeneize le respondió a Edgardo Bauza, quien lo acusó de ser quien lo expulsó de la Selección, se refirió al derecho de admisión que le aplicó el Estadio a parte de La 12 y el futuro de Guillermo Barros Schelotto.



LAS FRASES DESTACADAS DE ANGELICI:





– "Estuve en Chile y leí y me llegaron mensajes. Será lo que él piensa. Yo lo dije el primer día. Me hubiera gustado que en una elección, que se celebró después de mucho tiempo y con un amplio resultado, algunas personas pongan su renuncia a disposición y no tener que llegar a tomar esta decisión. Nadie la va a quitar la experiencia al Patón, todos hablan de su capacidad y calidad humana".



– "Mi opinión sobre lo de Bauza no fue determinante, lo mío fue sólo una opinión. Soy un dirigente más".



– "Sampaoli es un técnico que tiene características que me gustan a mí. Estará cocinado cuando se pueda desvincular y firmar un nuevo contrato".



– "Queremos hacer la reforma del estatuto, porque en el anterior estaba la B Nacional, que finalmente no estará. A mediados de mayo quedará conformada la Superliga".



– "Quiero ser coherente con lo que dije siempre: el Estado es el que tiene que poner el derecho de admisión. No creo que esto solucione el problema de la barra, el tema es más profundo. Celebro que esto esté en manos del Estado, antes era una responsabilidad grande para los dirigentes".



– "Tengo preocupación, hace 10 años que estoy en el club. La barra son 400 personas. Sacando a 12, habrá otros 12. La solución de fondo es erradicar a todos los violentos para que vuelvan las familias".



– "No jugamos bien con Rafaela, más allá de las medidas de la cancha. Pero confío en los jugadores que tenemos. Nos quedan 9 finales y no podemos perder puntos".



– "No está en mi cabeza no ganar este campeonato".





– "Guillermo se quiere quedar y nosotros queremos que se quede. No veo dificultades. Cuando hay buena voluntad…".