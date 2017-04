Independiente buscará volver a ganar ante Estudiantes Viernes, 28 de abril de 2017 El “Rojo” de Holan todavía no consiguió quedarse con los tres puntos en su casa. Desde las 21:15 intentará romper esa racha negativa ante el “Pincha”



Independiente se enfrentará a Estudiantes de La Plata en un partido en el que intentará lograr una victoria en Avellaneda ante un rival que buscará un triunfo para no alejarse de la cima. El encuentro se jugará a las 21.15 en el estadio Libertadores de América. El elenco local viene con una racha de seis partidos sin derrotas, con tres empates y tres victorias.



En la fecha pasada, el Rojo venció a Arsenal en Sarandí y ahora quiere volver a ganar de local. El técnico Ariel Holan aún no confirmo el once inicial. La única duda es si Walter Erviti vuelve a la titularidad o si sigue Martín Benítez. Erviti sufrió un esguince de rodilla ante Atlético Rafaela y no jugó frente a Arsenal.



El conjunto de La Plata viene de dos empates seguidos ante Newell's y Huracán, y necesita conseguir una victoria para achicar diferencias con el líder, ya que tiene 39 unidades y está a seis puntos de Boca.



El entrenador Nelson Vivas pondrá un equipo con mayoría de titulares y el cambio más importante será el de Juan Foyth por Leandro Desábato mientras que uno de los interrogantes está centrado en quién ocupará el puesto de delantero de área, ya que Javier Toledo y Lucas Viatri no jugarán juntos esta vez.



El ex Boca volvió a estar en cancha frente a Huracán luego de casi un mes de recuperación y se lo notó falto de ritmo, por lo cual el elegido sería Toledo, a la vez que Vivas deberá decidir si jugará Lucas Rodríguez o si estará Bautista Cejas desde el inicio.







Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 21.15

TV: TV Pública