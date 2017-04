"Ya no van a poder decir: 'el marido le puso el programa'" Viernes, 28 de abril de 2017 La bailarina y conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después de firmar contrato con SerTV para su programa "El universo de Lourdes".



Es que la bailarina y conductora firmó contrato con Ser TV, la productora que ahora será la responsable por la producción de "El universo de Lourdes", ciclo que se emite por AméricaTV los fines de semana por la mañana.



Cabe recordar que el programa era producido por Ideas del Sur, productora donde trabaja su pareja Pablo Prada. Ahora la producción del ciclo estará comanda por Pablo Serantoni.

PrimiciasYa.com dialogó con Lourdes quien contó sus sensaciones con respecto a esta firma de contrato.

"Yo estoy muy contenta igual yo en Ideas voy a seguir trabajando en ShowMatch, que es la primer productora que confió en este proyecto de mi infantil. Voy a estar eternamente agradecida a Ideas del Sur y toda la producción que hicimos un producto hermoso. Son cosas que pasan a veces en la tele que uno cambia de productora y la verdad que estoy muy contenta", comentó.



"Los hermanos Serantoni me recibieron espectacular y tienen muchas ganas de apostar fuerte con El universo de Lourdes en lo que sea teatro y discos. A este producto le va muy bien y es muy aceptado por los chicos y por las marcas, tiene mu buenas críticas y repercusión", agregó feliz.

Y contó cómo tomó su pareja este nuevo camino: "El Chato obviamente que me apoya en todo esto, él está muy contento que El universo siga. Sabe que lo hago con mucho amor y quiero que mi carrera siga creciendo desde ese lado. Sé que su consejo siempre va a estar para lo que tenga que ver con el programa".

"Lo bueno de esto es que ya no van a poder decir: 'el marido le puso el programa' (se rié). Eso es quizás lo más lindo de todo esto, que me saco ese peso de encima. Hay otros productores que apuestan a mi talento como animadora infantil".