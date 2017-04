Vin Diesel cantó reggaetón con Nicky Jam

Viernes, 28 de abril de 2017

El actor nortemericano dejó a todos los presentes boquiabiertos al entonar un tema en español





La gran sorpresa de la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2017 estuvo en manos de Nicky Jam y ¡Vin Diesel! El actor norteamericano dejó a todos los presentes boquiabiertos al entonar un tema en español junto a su compatriota.



El cantante fue el primero en aparecer en escena. Interpretó su hit El amante y luego presentó a Vin Diesel. Entre medio de un griterío y caras de asombro en el público, el protagonista de la saga Rápido y furioso hizo su aparición con una musculosa negra y lentes oscuros. Juntos, entonaron el tema Envidioso.



No es la primera vez que Nicky Jam y Vin Diesel se muestran juntos. En varias oportunidades demostraron que hay una amistad entre ellos. Detrás del escenario, también se les vio juntos.





¿Querrá Vin Diesel lanzar su carrera como cantante? Aún no se sabe, pero lo cierto es que a principios de abril se animó a cantar la canción Lean on me, de Bill Withers, con un micrófono que moduló su voz grave a una frecuencia más aguda.