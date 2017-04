El Dipy se hizo socio de San Lorenzo y recibió el apoyo del plantel

Viernes, 28 de abril de 2017

El cantante sigue con su campaña para ingresar al certamen y el plantel del “Cuervo” le pidió a Marcelo Tinelli que lo tenga en cuenta para su programa





El Dipy ya no sabe qué más hacer para recibir el llamado de Fede Hoppe o el Chato Prada para participar del Bailando. Empezó juntando firmas, luego le pidió a Marcelo Tinelli que lo llamara al ritmo de Despacito y hasta hizo una nueva versión de La Bicicleta.





En un nuevo intento por conseguir el pase al Bailando, el cantante cambió de estrategia y, a través de un nuevo video, demostró que cuenta con todo el apoyo del plantel de San Lorenzo para ingresar al certamen.



"¿Qué más tengo que hacer para que me llame Marcelo?", le preguntó El Dipy a su mujer, Mariana Diarco. Ella no dudó: "Te tenés que hacer socio de San Lorenzo". Si bien dijo que no había posibilidad de que eso sucediera, sus ganas de participar en el programa de Tinelli fueron más fuertes y se dirigió al club.







Se hizo socio y le mostró el carnet a los jugadores del Cuervo. Fabricio Coloccini, Nicolás Navarro, Cristian Barrios, Bautista Merlini, el Pipi Romagnoli y José Devecchi fueron los jugadores del plantel que le demostraron su apoyo al cantante de cumbia y le pidieron al vicepresidente del club que lo tenga en cuenta para su programa.