Horóscopo para hoy 28 de abril del 2017 Viernes, 28 de abril de 2017



Aries



Con Mercurio en su signo, tendrá necesidad de comunicarse y adquirir nuevos conocimientos. Anímese a lo desconocido.

Amor: Sepa que la practicidad y su cualidad crítica no es aceptada en situaciones donde prevalecen las emociones.

Riqueza: Para poder efectuar los cambios que tanto le interesan a nivel laboral, deberá aceptar el asesoramiento externo.

Bienestar: Olvídese de los problemas cotidianos, disfrute del cálido afecto de la familia.





Tauro





Si se anima a incorporar nuevos conocimientos, esto le permitirá que surja una transformación a nivel personal.

Amor: Tendrá un reencuentro con un amor del pasado que le hará revivir sentimientos dormidos.

Riqueza: Momento ideal para sostener el éxito que reciba en el ámbito laboral. Demuestre su seguridad y capacidad.

Bienestar: Sería ideal que deje de lado algunos compromisos y ocúpese de su salud.



Géminis





Dentro de una reunión informal, se reencontrará con amigos entrañables y revivirán tiempos pasados.

Amor: Restablezca el contacto con su pareja y maneje sus emociones escuchando a su corazón.

Riqueza: Momento para no desperdiciar una oportunidad laboral .Tome ya la iniciativa y demuestre su capacidad.

Bienestar: Alimente su serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen.





Cáncer





Momento para que aprenda que en la vida hay que compartir las emociones positivas y negativas con los demás.

Amor: Si acaba de iniciar una relación amorosa, procure ser cuidadoso y dejar la posesividad de lado.

Riqueza: No dilate más los compromisos que adquirió a nivel laboral. Demuéstrelo cumpliendo con su palabra.

Bienestar: Practique algún deporte de su agrado, pero trate que no sea tan competitivo.





Leo





Sepa que sus amigos lo ayudarán a definir y a dar un paso importante a nivel personal. Sepa valorar su ayuda.

Amor: Un encuentro romántico con su pareja le hará ver el mundo desde un ángulo muy satisfactorio.

Riqueza: Anímese a poner en práctica su inventiva. Esta decisión le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Sus emociones negativas no lo ayudarán a razonar o ver con claridad la realidad.





Virgo





No deje las decisiones importantes en mano de otros. Decida usted mismo cuál es la opción que más le interesa.

Amor: Si se comporta de modo individualista en el amor, solo logrará que su vínculo amoroso fluctúe.

Riqueza: Equilibre su economía, si la altera, puede traerle dolores de cabeza.

Bienestar: Aproveche las horas que le restan del día para disfrutar una salida junto a su familia.



Libra





Entienda que recibir y dar es un aprendizaje importante en la vida. Cada persona puede distinguir quién la quiere y a quié querer.

Amor: Buen momento para definir el compromiso. Gran crecimiento en la relación de pareja.

Riqueza: Debe afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias.

Bienestar: Sepa que no hay nada mejor que la compañía de un libro en un momento de introspección.





Escorpio





Comprenda que mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día.

Amor: Utilice una forma de conquista que sea progresiva, romántica y sincera en cada relación que forme.

Riqueza: Resguarde lo económico ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral.

Bienestar: Pruebe con actividades físicas moderadas y así podrá mejorar la circulación sanguínea.





Sagitario





En este día, priorice sus principales necesidades. Sepa que todos los planes a largo plazo pueden esperar.

Amor: Apueste al romanticismo y a la seducción. Posibilidad de encontrar pareja, si se encuentra solo.

Riqueza: Sin dificultad podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos. Concéntrese en ellos.

Bienestar: Renuncie a sus frecuentes altibajos emocionales y disfrute del día a día.





Capricornio





Será un día positivo para fortalecer las amistades. No deje de comunicarse con sus seres queridos.

Amor: Momento de amar y confiar en su alma gemela. Deje atrás los celos.

Riqueza: Los negocios y finanzas se verán favorecidos por el alto nivel de intuición que posee.

Bienestar: Después de un período de excesos alimentarios, lo ideal sería recurrir a una dieta balanceada y así equilibrar el cuerpo.





Acuario





Muchas veces, cuando uno abre las puertas de las emociones, puede llegar a realizar inesperadas experiencias psíquicas y también artísticas.

Amor: Tendrá necesidad de que su relación de pareja se afiance y perdure en el tiempo.

Riqueza: No se deje avasallar, imponga sus plazos. Trate de negociar los tiempos.

Bienestar: Su afán de justicia lo llevará a expresar críticas, que no serán bien recibidas por los demás.





Piscis





Aprenda que para obtener logros positivos en la vida, deberá transitar de manera paciente y conciente por el camino que elija.

Amor: Densos nubarrones podrían asomarse sobre el vínculo amoroso. Evite la tormenta.

Riqueza: Su capacidad ejecutiva, lo ayudará a desarrollar todos los planes a futuro.

Bienestar: Momento de disfrutar todo lo cosechado en la vida. Transforme sus deseos en realidad.