Lesieux estaría enajenando sus bienes luego de que la Justicia puso la lupa sobre su gestión

Viernes, 28 de abril de 2017

La situación de la intendenta kirchnerista se complica a medida que avanza el proceso judicial. Salpicó a Camau Espínola y a un familiar de su par de Mercedes, Víctor Cemborain.

El destino de los $ 25 millones para obras es la clave.



La intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, buscaría enajenar las bienes adquiridos en los últimos ocho años a partir de poner propiedades que investiga la Justicia y sobre las cuales pidió que informen ella y su concubino, el concejal y exjefe comunal de la localidad, Jorge Corona.

La información sale del Registro de la Propiedad, donde habría documentación sobre la inscripción de inmuebles a nombre de los hijos, en lo que se podría entender como un ardid para no disfrazar los bienes que no podría justificar.

Este medio ya había adelantado que una de las estrategias que se plantearía para tratar de zafar de la investigación judicial que le pesan por supuesto enriquecimiento ilícito era justificar las 12 propiedades en cuestión como una herencia. Evidentemente para sus asesores letrados, el argumento podría carecer de peso a la hora de ser analizado por el juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá y avanzaron con la nueva metodología.

Antecedentes

Lesieux quedó en la palestra luego de hacerse pública la denuncia penal realizada por la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer en 2016, donde se daba cuenta de que la jefa comunal de Perugorría había recibido fondos nacionales para la realización de 40 viviendas sociales, mejoras en el balneario municipal, una ciclovía, un puente colgante y un anfiteatro, en el período que va desde el 2013 hasta 2015. El plazo de entrega está fijado para los primeros años de ese período, pero al día de la fecha el dinero fue retirado en su totalidad y las obras no están plasmadas en la comunidad.

La denuncia tomó estado público después que el programa periodístico La cornisa, emitido por el canal América 2, realizó un informe con las pruebas presentadas a la Justicia y filmó los lugares donde debían erigirse las construcciones, que al día de la fecha aún no fueron finalizadas, más allá de que la intendenta metiera mano en las finanzas comunales para terminarlas y poniendo en crisis todo el sistema de pago. No obstante, el escueto presupuesto que maneja la localidad no le permitió darle solución al defalco que produjo no haber utilizado los 25 millones de pesos que se enviaron en su momento a la localidad, donde los costos de construcción eran menores que los que se cotizan actualmente.

En este sentido, ya lleva un año aquella denuncia de Stolbizer y su equipo jurídico, y el proceso ha avanzado lento. Pero a las pocas semanas apareció otra denuncia formulada ante el Ministerio Público provincial, impulsada por la titular de la Oficina Anticorrupción Nacional, Laura Alonso. Allí se buscaba saber cómo era la relación con las cooperativas que debían llevar a cabo las obras y la ruta que siguió el dinero que debía haberse transformado en obras para la ciudad.



Camau, en el centro de la escena



¿Qué pasó con el dinero? Aún sigue siendo una incógnita que debe resolver tanto la Justicia provincial como federal. Una de las líneas investigativas apunta a saber si estos fueron utilizados para solventar la caja política que financió las campañas del Frente para la Victoria (FPV) de 2013 y de 2015. Esta hipótesis se desprende de un audio que trascendió en el que se la escucha a la propia Lesieux dar cuenta sobre esta situación en la que dijo que esos fondos no solo fueron utilizados para obras, sino que para bancar las campañas de FPV, el Partido Liberal, el Partido Justicialista de la Capital y Mantilla, como así también la del senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.

Obviamente este dato no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que Espínola era el gestor de las obras que bajaban de la administración central directamente a los municipios adictos al kirchnerismo, sin ningún control, en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Camau está salpicado con los procesos que pesan sobre la espalda de Lesieux. Por ello fue citado a testificar por el juez Martín Vega, en pos de conocer la participación que podría llegar a tener en todo este embrollo, que podría terminar en la detención de la intendenta de Perugorría.