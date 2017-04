El Gobierno provincial suma barrios capitalinos al Sistema de Alarma Vecinal

Viernes, 28 de abril de 2017

Ocho comunidades ya estarían cubiertas por la aplicación que conecta automáticamente al ciudadano con el 911, la comisaría jurisdiccional y el GRIM.





La novedosa herramienta que implementa el Gobierno provincial para la prevención y represión del delito suma semana a semana nuevos barrios al denominado Sistema de Alarma Vecinal (SAV), único aplicación que cuenta con el respaldo de la Policía de Corrientes y del Ministerio de Seguridad provincial.

Durante esta semana se avanzó más lento por las lluvias que azotaron a la capital provincial. No obstante, las reuniones organizativas con los vecinos se continuaron y se armaron los grupos de Whatsapp, otro de los recursos tecnológicos que se implementa desde la cartera que conduce el ministro Horacio Ortega para que los vecinos mantengan una comunicación directa con los responsables de las comisarías de su jurisdicción como también con los subsecretarios de Seguridad, Guillermo Weyler, y de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori.

Ayer realizaron el empadronamiento de usuarios del SAV para el corredor universitario del campus, donde casi 500 alumnos se registraron y cargaron la aplicación a sus smartphones (teléfonos celulares con sistema Android).

En tanto, en la noche del miércoles estuvieron en la Plaza de los Constituyentes con los vecinos del barrio Santa María, donde avanzaron en la explicación del sistema con la presencia del ministro Ortega, el personal de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, el nuevo jefe de la comisaría 7ª y el titular de la Dirección de Prevención y Represión del Delito, el comisario general Rubén Esquivel.

“El Sistema de Alarma Vecinal representa un importante avance más que nada en la cuestión preventiva. No obstante, a la hora de reprimir el delito resulta muy eficiente, ya que cuando se activa automáticamente suenan los altavoces instalados en la zona y se dispara el alarma en el 911, la comisaría jurisdiccional y el GRIM que opera en el barrio en cuestión. Lo que garantiza que rápidamente socorran al ciudadano víctima de un hecho delictivo”, explicó el ministro Ortega a los vecinos congregados en la plaza.

En tanto, el SAV ya funciona en los barrios Aldana, Pirayuí Nuevo, Popular, Pueblito Buenos Aires, San Gerónimo, en las 200 viviendas del Concepción y ahora también en el Santa María. En todos ellos, los vecinos se mostraron muy conformes con este sistema, inclusive en algunos de estos donde se había instalado el Alerta Corrientes, el cual tiene fallas y cuando se moja deja de funcionar.

“La idea es llegar a la mayor cantidad de barrios posibles con esta herramienta, que es una propuesta a largo plazo, y no una coyuntura de campaña como lo es la Alerta Corrientes, que lo promociona un candidato a concejal del kirchnerismo. Esto es la evolución de varios dispositivos que fuimos aplicando en los últimos 4 años, y no algo tomado a la marchanta para generarle falsas expectativas a los ciudadanos en pos de conseguir votos y poner en riesgo la integridad física ante los arrebatadores o delincuentes”, explicó el subsecretario de Seguridad Ciudadana.