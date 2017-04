El presidente de la DAIA reivindicó la tarea del fiscal Alberto Nisman

Viernes, 28 de abril de 2017

En el acto por el Día del Holocausto, Ariel Cohen Sabban sostuvo que el fiscal de la UFI AMIA perdió la vida “luego de una fuerte denuncia hacia aquellos que desde el poder encubrieron la responsabilidad de Irán”





El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, brindó este jueves un fuerte discurso en el que reivindicó la tarea del fiscal Alberto Nisman y advirtió sobre "las extrañas circunstancias" de su muerte, luego de "una fuerte denuncia hacia aquellos que desde el poder encubrieron la responsabilidad iraní".



La alocución del dirigente comunitario fue en ocasión del acto por el Día del Holocausto, en el Centro Cultural Kirchner, donde también hizo referencia a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, a los que calificó como "los ataques judeofóbicos más graves luego de las masacres de la Segunda Guerra Mundial".



Asimismo, alertó que "los atentados parecen estar lejos de haberse esclarecido, pero reconocen una matriz fundamentalista".







Luego, hizo referencia al "valiente fiscal" Nisman, que mientras investigaba el ataque a la AMIA "murió en circunstancias extrañas". En ese línea, sostuvo: "El fiscal investigaba las entrañas del poder gubernamental en tiempo real sobre una nueva supuesta red de complicidades y corrupción en perjuicio de la investigación central del atentado".



A continuación, Cohen Sabban aseguró que Nisman "murió luego de denunciar lo absurdo de un memorándum de entendimiento con Irán que debería colaborar y no entorpecer la verdad de lo ocurrido, entregar a los autores ideológicos y materiales y a sus encubridores".



Tras remarcar sus críticas el acuerdo firmado por el kirchnerismo con el régimen de Teherán, el titular de la DAIA destacó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de derogarlo. "Lo único que un Estado no puede permitirse es no investigar", afirmó, al tiempo que recordó la "feroz embestida mediática y judicial" sufrida por la DAIA para lograr la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por la firma del memorándum.



Finalmente, Cohen Sabban destacó a la Argentina como ejemplo de convivencia y recordó a las víctimas del Holocausto. "Señoras y señores, queridos sobrevivientes La Argentina es un excelente ejemplo de convivencia entre las comunidades y lo seguirá siendo por siempre si sabemos cuidar esa relación. Por el honor de los 6.000.000 millones de judíos, masacrados en la Shoa, comprometámonos activamente en no permitir que el mundo se mantenga al margen de otro episodio como el del Holocausto", concluyó.



La vicepresidente Gabriela Michetti fue una de las oradoras en el CCK, donde también participaron del encuentro el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el titular de Medio Públicos Hernán Lombardi. Además, estuvieron presentes el juez Mariano Borinsky, los diputados Victoria Donda, Waldo Wolff y Diego Bossio, los sindicalistas Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid y el ex ministro Daniel Arroyo.