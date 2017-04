"El Gobierno es absolutamente insensible" Viernes, 28 de abril de 2017 El ex ministro del Interior se mostró crítico con la administración de Mauricio Macri





Si bien aún no lo oficializó, parecería ser casi un hecho que Florencio Randazzo será candidato en la provincia de Buenos Aires. Él mismo dio señales de esto con diversas reuniones con dirigentes y gobernadores peronistas y pidió a su entorno que busque los avales necesarios para presentarse en las listas de precandidatos.



Sin embargo, el ex ministro del Interior llevaba un largo tiempo sin dar declaraciones públicas. Hasta ahora. En un breve video que circula en las redes de un encuentro al que lo invitaron intendentes y diputados y senadores bonaerenses, Randazzo se mostró crítico de la administración de Mauricio Macri.



Allí, pidió a los presentes "defender a aquellos sectores que representamos históricamente" y detalló: "Los sectores humildes y medios que tienen miedo de perder el laburo, que la guita cada día leas alcanza menos, que tienen dolor y que el Gobierno es absolutamente insensible".







Entre los presentes estuvieron los diputados provinciales del Frente para la Victoria Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Marcelo Feliú, Mariano Sanpedro, Hernán Doval, Mónica López, Patricia Cubría, Ricardo Moccero, Manuel Elías y Liliana Pintos.



También los senadores Norberto García, Patricio García, Fernando Moreira, alejandro Urdampilleta, Carolina Szelawoski.