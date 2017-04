Fracasó el intento de avanzar con un registro público con fotos de violadores Viernes, 28 de abril de 2017 El plenario de comisiones para firmar el dictamen del proyecto no tuvo quórum: “Los ausentes deberían pedir perdón”, reclamaron



El proyecto para crear un registro público de violadores no tuvo éxito este jueves en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto. La iniciativa no tuvo quórum entre los diputados.



El proyecto había sido presentado por el legislador radical Diego Mestre y busca generar un registro con información básica de los condenados por delitos sexuales como "el nombre, una foto actualizada, el domicilio, la carátula de la causa por la que fue condenado", y sería publicada "en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y en las páginas de las provincias".



El diputado del Frente Para la Victoria – PJ, Julio Solanas es representante de Entre Ríos, la provincia donde fue violada y asesinada Micaela García, y cuestionó durante la fallida reunión la ausencia de los legisladores que impidieron el quórum: "Cada uno tendría que pedir perdón por no estar acá. Es una falta de respeto, nos urge tener este proyecto", subrayó.





Por su parte, el salteño Guillermo Durand Cornejo (Pro) expresó que "es fundamental que en este país se apruebe este proyecto" y destacó que en Salta "funciona hace cinco años" un registro de este tipo.



Cómo funcionará el registro nacional de violadores



Para este plenario de comisiones se habían llevado invitados especiales como María Elena Leuzzi, titular de Avivi; María Isabel Yaconis, de la agrupación Madres del Dolor y madre de Lucila, joven violada y asesinada en 2003; y la titular de la Fundación Educando para Prevenir la Violencia, Elvira Berardi, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en la urgente sanción del proyecto.



Ahora se deberá intentar una nueva reunión. Diputados del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar en ese sentido para la próxima semana.



El eventual avance de este proyecto de ley iría en simultáneo con el registro nacional de violadores que entrará en vigencia a mediados de mayo. Se trata de una ley que había sido frenada por el kirchnerismo y volvió a tomar impulso por pedido del presidente Macri.



A propósito, Mestre marcó las diferencias con ese Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual: "Aquel proyecto es para la información genética de los violadores, no es información pública. Lo que estoy proponiendo es que se publique la información básica de los condenados por delitos sexuales, como el nombre, una foto actualizada, el domicilio y la carátula de la causa por la que fue condenado".



