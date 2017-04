Asesinó a su marido, lo descuartizó y lo arrojó a un lago y fue absuelta

Jueves, 27 de abril de 2017

La decisión fue tomada por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, en Córdoba. La mujer había sido víctima de violencia doméstica por parte de su esposo durante años





La Justicia de la ciudad cordobesa de Cruz del Eje protagonizó un hecho polémico: decidió absolver a una mujer que había confesado haber matado de un tiro a su esposo, haberlo descuartizado y haber arrojado sus restos al lago San Roque.



La protagonista del suceso es Karina Lidia Signoretta y el crimen ocurrió en marzo de 2011 en la localidad serrana de Bialet Massé.

Entonces, un hermano del marido de Signoretta, Rubén "Ruly" Cuello, presentó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín por la desaparición del hombre.



Así se dio inicio a una investigación que durante cinco meses no tuvo ningún avance significativo. Hasta que en agosto de ese año, la propia Signoretta se presentó en una sede judicial para realizar la confesión del crimen.





Con la asistencia de un abogado, la mujer indicó que durante años había sido víctima de maltrato físico por parte de Cuello, quien la golpeaba cada vez que tomaba alcohol. Así, relató que en la mañana del 12 de marzo de 2011 asesinó a su marido de un disparo con una escopeta calibre .22 en el cuello, mientras él descansaba en la cama.



El dramático testimonio continuó: después de asesinarlo, tomó una sierra que había en el hogar y descuartizó al hombre. Más tarde, introdujo las partes del cuerpo en bolsas de consorcio, que serían arrojadas luego al lago San Roque.



La mujer fue imputada de inmediato por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" y fue recluida en la cárcel de Bouwer. Unos días después se conoció que la mujer estaba embarazada aunque no se pudo definir si el padre del bebé era el propio Cuello.



Desde esa fecha hasta la actualidad, las autoridades nunca pudieron dar con los restos del cuerpo de Cuello, pero sí encontraron la carabina con la que se produjo el crimen, que había sido vendida posteriormente por la mujer. Los peritos pudieron encontrar coincidencias con los restos de sangre encontrados en la vivienda.



Durante la celebración del juicio, las posturas de ambas partes fueron claras: el abogado de Signoretta, Francisco Lavisse, sostuvo que el crimen respondió a la ola de vejaciones, maltrato y agresiones a las que su cliente fue víctima durante años. Por su parte, la querella, a cargo de Francisco Zanier, indicó que no había antecedentes policiales o judiciales al respecto.



En tanto, durante el juicio Signoretta no presentó declaración y sólo atinó a decir "pido perdón" a los familiares del fallecido.



La resolución de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje dejó estupefacto a más de uno de los presentes: "Absolver a la señora Karina Lidia Signoretta del hecho único acusado y calificado como homicidio agravado y disponer el cese de las restricciones impuestas provisionalmente".



Hasta el día de hoy, el cadáver de "Ruly" Cuello todavía no apareció.