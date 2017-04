El City y el United se repartieron puntos Jueves, 27 de abril de 2017 En un partido sin goles, pero con polémicas, los equipos de Josep Guardiola y José Mourinho no pudieron sacarse diferencia en el campo de juego



Finalmente la espectativa previa fue más que lo que finalmente se vio dentro del terreno de juego en donde el Manchester City fue en busca de la victoria en todo momento, pero se tuvo que conformar con el empate, luego de no poder doblegar la defensa del United.



Tal vez el punto le sirva más al equipo de Josep Guardiola, que se mantiene en zona de preChampions, pero por cómo fue el trámite del partido, será José Mourinho quien termine abrazando la igualdad.



El primer tiempo encontró a los "Blues" con la intención de plantearse en terreno rival, pero la falta de creatividad en ataque terminó siendo su peor enemigo. Por su parte, los "Red Devils" apostaron a una contra que jam´s llegó y los primeros 45 minutos se esfumaron en un duelo de mucha estrategia y poca rebeldía.



En el complemento, Claudio Bravo cortó un centro al área y al caer se lastimó su tobillo izquierdo y fue retirado del campo de juego a los 75 minutos.



Momentos más tarde, el United se quedaría con uno menos. Marouane Fellaini le cometió infracción a Sergio Agüero y no conforme con la falta, le dio un cabezazo al delantero argentino, que le costó la expulsión.



Sobre el final Gabriel Jesús entró sólo por el centro del área y marcó lo que pudo haber sido el 1 a 0, pero el árbitro lo anuló correctamente por fuera de juego.



Con este resultado, Manchester City llegó a los 65 puntos y se mantiene en zona de Champions League, mientras que el United alcanza los 64 y sigue quinto en zona de Europa League.