La lista de la selección para el Mundial Sub 20 Jueves, 27 de abril de 2017 El entrenador brindó una lista preliminar de cara al certamen que se disputará entre mayo y junio en Corea del Sur



El Mundial Sub 20 se avecina y llegan tiempos de definiciones luego de la polémica que plantearon los clubes tras mostrarse reticentes a ceder sus jugadores a la competencia. Claudio Úbeda entregó una nómina preliminar, a la espera de la lista oficial que será dada mañana a las 17.



En esa lista figuran los nombres de la polémica: Ezequiel Barco y Lautaro Martínez, futbolistas de Independiente y Racing respectivamente.



El primero había quedado enredado en un tironeo entre su club y la AFA, aunque finalmente sería prestado. Mientras que el delantero de la Academia fue apuntado tras acusar una lesión en los entrenamientos de la Selección.





Todo terminará de definirse mañana cuando el entrenador otorgue la nómina de citados oficial, aunque ya se animó a filtrar una preliminar con los 21 apellidos que pretende tener en Corea del Sur, donde se desarrollará la competencia entre el 20 de mayo y el 11 de junio.



Argentina, que compartirá grupo con Corea del Sur, Guinea e Inglaterra, tendrá como sorpresas a Santiago Colombatto (Cagliari de Italia) y Ezequiel Ponce (Granada de España).



Racing, River y Estudiantes son las instituciones que más futbolistas brindarán a la lista de Argentina con tres apellidos cada uno.



LA LISTA PARA EL MUNDIAL

Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors).



Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela (Newell's Old Boys), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell's), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors)



Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing) y Ezequiel Barco (Independiente).



Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo).