“El Mercado en tu Barrio” hizo pie en Corrientes

Jueves, 27 de abril de 2017

En la calle San Martín, entre Perú y Roca de esta ciudad, se instalaron las carpas del programa nacional “El Mercado en tu Barrio”

De esta manera se puso en marcha hoy esta iniciativa tendiente a que el consumidor compre productos de primera calidad, con precios accesibles, beneficiando así a productores correntinos que pueden poner a la venta sus artículos en el horario de 8 a 13:30 en el mismo lugar de esta Capital.



Este programa fue implementado por el Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Producción de la Nación, con el objetivo de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios bajo el lema del productor directo al consumidor. Se basa en oferta de alimentos de calidad y variedad como carnes, lácteos, frutas y verduras, panificados y otros y se acompaña con información al consumidor.



Esta mañana la gente se acercó a adquirir los productos y pudo constatar la calidad de las frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos, miel, mientras funcionarios del Ministerio de la provincia. El coordinador del programa, Mariano Gaibisso, funcionario de la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación, indicó que la idea es tener una doble mirada, “la del productor, que siempre nos estamos preocupando para que se pueda producir más, con calidad. Y también la otra mirada, giramos la cabeza y miramos al consumidor. De qué manera, trabajando sobre dos ejes fundamentales: El primero es el acortamiento en la cadena de intermediación o buscar un intermediario responsable y el segundo eje es lograr un nuevo valor de referencia. Queremos números reales, no fantasía, con intermediación responsable”.



Gaibisso confió que llegaron a Corrientes con el gobierno provincial y con la colaboración de las municipalidades, en este caso con la de Corrientes. “Sin las municipalidades, que son las que tienen territorio, las que nos ceden los espacios, las que nos dan las posibilidades de poder operar es imposible. Hoy estamos en 180 mercados mensuales entre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Mañana estamos lanzando en la ciudad de Neuquén, la semana que viene vamos a estar en Mendoza y así sucesivamente creemos que vamos a llegar a 10 provincias del país”.



El funcionario nacional comentó que en el conurbano bonaerense están ya “en 18 municipios, prácticamente en todo el primer cordón y el segundo cordón, con algo que me parece muy importante. Nosotros trabajamos para la gente, sin ningún color político, no lo digo desde la demagogia, simplemente hablo por la realidad de los hechos. El ejemplo lo tenemos acá en Corrientes, la provincia es de un color político, la municipalidad de otro, de la misma manera nos abrieron las puertas de los dos lados, brindándonos todo el apoyo y la colaboración para que el programa sea exitoso”.



El coordinador agregó que el programa avanza de menor a mayor, “queremos que el vecino empiece a entender la oferta que estamos haciendo, salimos de lo que es la tradicional de las ferias. Ofrecemos una opción distinta, no queremos competir y una vez que se consolide esto en un par de semanas empezaremos a ver con otros municipios que ya se adhirieron a este programa la semana pasada firmando el acta en la Casa de Gobierno”.



Lo que tiene de bueno dijo que el mercado “es itinerante pero somos fijos” , que no vienen a vender una sola vez y después desaparecen, “el mercado va a estar presente en Corrientes toda la semana y seguiremos sumando. El día que incorporemos otro municipio más de la provincia, trabajaremos y así sucesivamente”.-