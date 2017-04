Una "bomba" confirmada para el "Bailando"

Jueves, 27 de abril de 2017

El Chato Prada anunció que una famosa cantante participará de la edición 2017 del certamen. ¿De quién se trata?





La lista de los participantes del Bailando 2017 tiene cada vez más nombres. Ahora, una famosa cantante se suma al concurso: Gladys la Bomba Tucumana.



La noticia fue confirmada por Pablo "el Chato" Prada a través de las redes sociales, junto con una foto: "Esto sí es una bomba, bienvenida", escribió el productor.



Hace unos días Gladys estuvo en el eje de la polémica tras decir que si Gilda no se accidentaba, hubiera sido una más del montón: "Ella no era famosa. Es más, ese día sábado que falleció, creo que era la primera vez que salía en televisión, en Pasión de Sábado. Me acuerdo porque la estaba viendo".



Del ámbito de la música además de ella hasta el momento están confirmados El Polaco y Melina Lezcano, ex Agapornis. Mientras que El Dipy está haciendo una fuerte campaña desde redes para ingresar al certamen.



Además, ya arrancaron con los ensayos: Naiara Awada, Rocío Oliva, Chechu Bonelli, Lourdes Sánchez, Silvina Luna, los campeones Peter Alfonso y Flor Vigna, Sol Pérez, la Chipi, José María Muscari y Noelia Marzol, Yanina Latorre, Jey Mammón, Gastón Soffritti y su novia, José Ottavis y Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini, Macarena Rawson Paz y Christian Sancho.