Más de 1.300 evacuados fueron asistidos por la Provincia

Jueves, 27 de abril de 2017

Las familias que debieron abandonar sus casas fueron alojadas en cinco centros. En algunos barrios se organizaron ollas populares para asistir a los vecinos.





El fuerte temporal de lluvia que se abatió en gran parte del territorio provincial el lunes y el martes afectó especialmente a la capital y sus zonas aledañas, generó inundaciones y provocó la evacuación de un millar de personas de sus hogares. El Gobierno provincial, a través Desarrollo Social, Obras Públicas, Salud, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Hacienda, la Secretaría General y Defensa Civil, entre otras áreas, brindó la asistencia que la situación imponía, desde evacuación, alimentos, medicamentos, ropas, calzados, limpieza de canales y provisión energética, hasta control de situaciones peligrosas.

Las familias evacuadas se encuentran en media docena de escuelas y centros comunitarios de la ciudad, con todas las necesidades cubiertas. La lluvia superó ampliamente los valores regulares. Se trató de 218 milímetros en 24 horas entre el 24 y 25 del corriente. El pronóstico prevé que hasta el sábado no se registrarán lluvias.

El Gobierno provincial tuvo a su cargo un amplio operativo de asistencia a las familias afectadas, evacuándolas de sus residencias cuando correspondía, ayudando con los desagües de sus domicilios y barrios, y trabajando en los canales de escurrimiento que habían sido bloqueados y que impiden la salida de las aguas.

La situación generada por las lluvias provocó alrededor de 700 evacuados en la capital, que se alojan en el Hogar Escuela, Escuelas 404 y 345, y los centros Irupé y San Jorge, mientras que en los barrios Molina Punta, Jardín, Tosquera, asentamiento del Pirayuí, Costa Esperanza y Sapucay, y Ponce, las familias no se evacuaron, por lo que se generaron ollas populares y asistencia en los mismos barrios y domicilios.

En todos estos casos, el Gobierno brinda alimentación, entrega zapatillas, ropas de cama y colchones, y realiza control sanitario. Se destaca que en el rubro alimentación la premisa es el cumplimiento del ciclo alimentario normal: desayuno, almuerzo, merienda y cena, incluyendo en este proceso comida caliente.

El subsecretario de Desarrollo Humano, Diógenes González, explicó que tuvo a su cargo la responsabilidad de garantizar la provisión de alimentos, colchones, ropa de camas, zapatillas y otros elementos necesarios para las familias en su uso diario, consignando que están hechas las previsiones para mantener la ayuda en el tiempo si persiste el fenómeno climático.

Por su parte, Claudio Polich, subsecretario coordinador de Entes Descentralizados, explicó que equipos de Vialidad Provincial y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos desde hade días vienen trabajando en la limpieza de los canales de desagües, tales como el canal del Pirayuí, Laguna Soto y Santa Ana, habiéndose hechos trabajos de profundización entre 700 y 900 metros en el canal Bi que corre paralelo al aeropuerto, liberación de dos canales en la zona de la Balanza, que corren hacia el río Paraná; limpieza del desagüe desde la rotonda de la Virgen hasta el Pirayuí, que libera aguas desde la ruta 5, tramo en el que se reconstruyeron canales y se limpiaron los cubiertos.



Falta de planificación



El coordinador ejecutivo de la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (Ucapfi) del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Daniel Suárez, dijo que la imprevisión y falta de planificación perjudican y dejan vulnerable a la ciudad en general ante la ocurrencia de estos eventos extraordinarios.

“Acá se comienzan a ver las consecuencias de hacer pavimentos sin hacer desagües pluviales, sin tener la previsión y sin pensar en esta cuestión”, dijo Suárez.

“No se puede hacer un pavimento sin pensar en un pluvial; cada vez que se avanza con un pavimento se impermeabiliza una superficie y el agua, no tiene cómo escurrir”, explicó.