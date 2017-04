"Lo más sexy que puede tener una mujer es su seguridad"

Jueves, 27 de abril de 2017

El cantautor de “Despacito” habló del éxito de su tema, de su amor por Puerto Rico y explicó qué es lo que más le atrae de una mujer





Luis Fonsi es autor de numerosos hits, entre ellos "Yo no me doy por vencido". Pero en este 2017 hubo un antes y un después en su carrera con el tema musical "Despacito", canción que grabó en Puerto Rico con Daddy Yankee y que causa furor en el mundo entero, a tal punto que Justin Bieber llamó al cantante para grabar un remix. Más allá de su gran éxito -rompió récords de reproducciones en medios digitales-, el artista habló con Infobae y reveló que está feliz porque recibirá un premio "Espíritu Esperanza" en la entrega de Billboards por su labor con niños con cáncer.





-¿Cómo estás viviendo el exito de "Despacito"?



-Bien. Contentísimo con todo el cariño que me están brindando, empezando por el público latino porque gracias al público latino "Despacito" cruzó el charco y cruzó fronteras y ha llegado a países que francamente jamás pensé que iba a llegar mi música. Cada día es una nueva sorpresa y estoy disfrutando muchísimo este momento.





-¿Cómo nace esta nueva versión con Justin Bieber?



-Fue gracias a Justin. Él escuchó la canción en un viaje que lo llevó a Colombia, la escuchó en una discoteca, le gustó y nos contactó. Nos dijo 'quiero hacer el remix'. Le enviamos la sesión y él grabó su parte, además quiso grabar su coro en español, algo que me parece genial que un artista de ese nivel quiera tomarse el tiempo de cantar en español. Fue una gran sorpresa recibir esa llamada.



-"Despacito" muestra un poco la cultura de Puerto Rico. ¿Qué es lo que más rescatas de tu país?



-Lo que más rescato de Puerto Rico es esa alegría, ese movimiento, esa unión que hay entre la gente, que nacemos con ese sabor en las venas, que no importa si nos gusta la música o no o qué tipo de música escuchamos… Uno nace con ese ritmo, con ese vaivén, en la sangre y eso es lo que quise mostrar en este videoclip que hice con Daddy Yankee en Puerto Rico con baile, el sabor de la gente, la alegría, la fiesta, los colores. Al final del día Puerto Rico es el protagonista de la canción.



– Casi que el 99% de tus canciones tienen que ver con el amor, con la pareja, desde "Yo no me doy por vencido" hasta "Despacito". Distintos estilos, distintos ritmos, pero siempre lo central…



-Sí. Cuando a la hora de escribir una canción, cuando hablo del amor pues hablo de la mujer y hablo del presente, pasado, cosas que he atravesado en mi vida personal o cosas que veo a mi alrededor. La mujer para mí siempre es el destino y al final gran parte de mi público es femenino. Entonces para mí es muy importante tener esa conexión con ustedes, mujeres.



-¿Hay algo que buscas en una mujer que te atraiga más?



-Lo más sexy que puede tener una mujer es su seguridad. No hay nada más bonito que conocer a una mujer segura de sí misma. La verdad que eso es algo que me atrae mucho.



-Ahora, en los premios Billboard, te van a estar dando un premio Espíritu Esperanza. ¿Cómo se puede ser un artista tan grande y a la vez estar siempre mirando al prójimo, estar tan pendiente del otro?



-Yo creo que mirándolas desde otro punto de vista, esas son las cosas que hacen a un artista verdaderamente grande. Esos artistas que yo admiro, que siempre hemos visto triunfar sobre el escenario, que dedican tiempo a gente que tanto lo necesitan cuando están fuera del escenario. Eso es lo que siempre he tenido como prioridad desde que comencé mi carrera, dar, no solo es recibir, sino dar. Desde hace muchos años vengo a tratar con los niños, con los niños que están sufriendo de cáncer, y a tratar de poner mi granito de arena en lo que pueda para generar conciencia, para ayudar en diferentes campañas y recibir este premio "Espíritu de Esperanza" es un premio que para mí significa todo, significa mucho. En cierto punto, me dan más ganas, más hambre, para seguir trabajando y ayudando a los niños.



-Seguramente mucha gente no sabe pero estudiaste música clásica en la Universidad..



-Yo estudié música clásica sabiendo que siempre quise hacer música pop, pero estudié música clásica como la base de todo, como en teoría solfeo, todos esos elementos que al final del día son tan importantes para escribir música, para hacer arreglos, para producir. Entonces ahora, ya de grande, que uno mira hacia atrás, que en un momento dudás si vas a estudiar música o no, me doy cuenta que para mí fue muy importante.



-¿Te gustaría que tus hijos, alguno de los dos, siga el mismo camino que vos? ¿Estudie música o se meta en este mundo de la música?



-Es tan temprano pensar qué van a estudiar mis hijos porque son tan bebés los dos, entonces como que no. Que el tiempo diga. Yo lo que quiero es que sean felices, que estudien y que hagan lo que les apasiona y verdaderamente le van a poner toda su energía y su cariño. Si es música pero feliz, pero que sean felices eso es lo que yo más quiero.



-Algún tema tendría que llamarse '20 de diciembre' porque los dos nacieron el mismo día…



-20 de diciembre una fecha que está literalmente tatuada en mí pero tatuada en mi corazón porque fueron dos días especiales, 20 de diciembre de 2011 y 2016.



Con su Love + Dance World Tour", el cantante llegará a Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre en el Estadio Luna Park. Antes, pasará por Mendoza, Córdoba. Rosario, Tucumán y Corrientes.