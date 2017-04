Hallaron muerta a una joven argentina en México

Jueves, 27 de abril de 2017

Cinthia Vanesa González, de 28 años, fue hallada sin vida en Playa del Carmen





Cinthia Vanesa González, de 28 años, apareció muerta en la mañana del martes en Playa del Carmen, México. Allí vivía desde hace un año junto a su novio, Francisco Cavelli, quien la encontró dentro de una caja de cartón en la casa donde vivían juntos.



El cuerpo de la joven argentina estaba en posición fetal y en uno de los rincones de la vivienda ubicada en la calle 48, entre las avenidas 10 y 15 de la colonia Luis Donaldo Colosio. Según las primeras pericias, fue golpeada y estrangulada.



Cinthia compartía la casa desde hace un año con su novio, que la llamó en reiteradas oportunidades durante el martes pero nunca encontró respuesta. Fue por eso que decidió regresar a la vivienda para saber por qué no respondía y se encontró con su novia muerta.



Cinthia trabajaba en Argentina en el Banco ICBC pero hace dos años decidió emprender un viaje por Latinoamérica para conocer diferentes países. Visitó Ecuador, Cuba y México, entre otros lugares. El destino final fue Playa del Carmen, donde decidió asentarse y vivir un tiempo.



En las últimas horas la vida de la familia de Cinthia se convirtió en una gran confusión. La Policía tocó la puerta de la casa de la madre de Cinthia en el barrio porteño de Flores y notificó la muerte de su hija.



Sin recursos para viajar a México, la madre de la joven se comunicó con la tía y una prima de Cinthia, quienes habían viajado para compartir una semana de vacaciones junto a ella y se encontraron con la trágica noticia. Son ellas las familiares que están en Playa del Carmen intentando conocer qué fue lo que sucedió.



La familia sospecha de un joven al que la pareja de novios argentina le había dado alojamiento en los últimos días. El hombre está desaparecido y la policía mexicana sospecha que puede haber tenido algún vínculo con el crimen de la argentina.



"Lo que refieren los fiscales es que fue encontrada en posición fetal. Al parecer tiene algunos golpes en la cabeza", dijo a la agencia de noticias DPA una vocera de la Fiscalía que investiga el hecho. "Se hacen diligencias y no podemos dar mayores detalles en este momento", añadió.



Hasta el momento no hay detenidos por el crimen. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que se le realice una autopsia. Su familia espera los resultados para conocer los motivos de su muerte.