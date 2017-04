San Martín corrigió a tiempo y festejó ante Instituto

Jueves, 27 de abril de 2017

Una victoria importante cosechó como local San Martín de Corrientes, quedando a un paso de clasificar en forma directa a las semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Nacional



Venció por 78-61 a Instituto de Córdoba en una reacción inédita que significó remontar 27 puntos (41-14) y definir con una defensa intensa en el segundo tiempo dejando a la visita con sólo 18 puntos.



El líder absoluto tuvo un segundo tiempo muy efectivo, con Federico Aguerre como máximo anotador con 16 puntos y 14 rebotes, seguido por los trabajos de Leonardo Mainoldi con 14 y 11, Juan Pablo Cantero con 13 puntos y 9 asistencias y el norteamericano Jeremiah Wood, que regresó tras siete juegos ausentes, para sumar 7 puntos y 11 rebotes.



En la visita, Rodney Green fue el goleador con 20 puntos, además del aporte de Miguel Gerlero con 12 puntos (3 de 7 en triples).



El partido no comenzó bien para el local. Dos triples de Miguel Gerlero, otra bomba de De Groat desnudaron las principales falencias en la defensa de San Martín en el inicio del juego. Instituto puso la primera diferencia 11-2 (en 3') y adelantó el "tiempo muerto" pedido por Sebastián González para acomodar las piezas.



Instituto trabajó mucho en la defensa y estiró distancias (27-10) en los últimos instantes del primer cuarto, ante un San Martín que no encontraba marcas y sentenciaba estos minutos. Intervenciones de Green estiraron distancias para la visita en el arranque del segundo cuarto (36-14).



La máxima diferencia llegó con el juego efectivo de los cordobeses que encontraban variantes en ofensivas y pusieron el increíble 41-14. Promediando el cuarto y con dos triples (Cantero y Aguerre), San Martín se despertó de este momento y comenzó a descontar con algo de orden y tranquilidad en defensa (24-41).



Llegaron los minutos sin convertir. Ambos se quedaron sin poder ofensivo y favoreció a la visita que sostuvo la diferencia con la rotación y conumiendo el reloj para ir al descanso con ventajas.

Con ajustes en defensa, San Martín comenzó a descontar y armó sus intenciones con el juego de Cantero y los triples de Aguerre y Mainoldi (44-50 en 6' del período).



Fue el mejor cierre de segmento que tuvo el local (score 51-52 a poco segundos del final) a pesar del doble de Phillip sobre la chicharra (San Martín tuvo un parcial de 21-11), pero que esta reacción "rojinegra" abrió otro juego y un cuarto decisivo más parejo.



Intervenciones de Wood (que tuvo minutos después de siete juegos ausente por lesión) en ambos aros levantaron el juego local. San Martín pasó al frente en el score (55-54) en los dos primeros minutos de un partido dramático a esta altura.



Con 6.30 por jugar, un triple Matías Lescano llegó en el momento exacto y cerró una de las mejores ofensivas de San Martín en toda la noche (61-56).



Eso fue necesario para confirmar que San Martín había reaccionado. Fue cambiando la defensa, apareció el tiro de larga distancia (con triples claves de Mainoldi y Aguerre) para sentenciar el juego y borrar a un rival que sintió el desgaste de sus presentaciones en Corrientes y no tuvo más fuerzas en los instantes finales.



San Martín de Corrientes 78

Lucas Faggiano 3, Juan Pablo Cantero 13, Federico Aguerre 16, Leonardo Mainoldi 14 y Damián Tintorelli 8 (fi), Jeremiah Wood 7, Matías Lescano 3, Lucas González 2 y Gregorio Espíndola 3.

DT.: Sebastián González.



Instituto de Córdoba 61

Gastón Whelan 2, Rodney Green 20, Miguel Gerlero 12, John De Groat 8, Samuel Clancy 7 (fi), Diego Ciorciari 3, Pablo Bertone 0, Pablo Bruna 5, Darren Phillip 4 y Enzo Rupcic 0.

DT.: Ariel Rearte.



Estadio: "Fortín Rojinegro" (Corrientes)

Arbitros: Daniel Rodrigo y Javier Mendoza.

Parciales: 14-30, 30-43, 51-54 y 78-61.