Los detalles de la charla de Sampaoli con Messi y Mascherano

Jueves, 27 de abril de 2017

El futuro entrenador de la Selección se contactó con los dos referentes del plantel





Aunque Jorge Sampaoli públicamente haya declarado que no tuvo ningún contacto con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, lo cierto es que está todo prácticamente definido y lo único que resta es que se haga oficial su arribo para suceder a Edgardo Bauza.



El presidente de Sevilla reconoció que desde la AFA ya le manifestaron su interés y mientras Claudio Chiqui Tapia estuvo en España se lo vio en una reunión con el abogado del actual entrenador del equipo Andaluz.



Por tal razón, Sampaoli ya comenzó a tomar decisiones para lo que se avecina, como solicitarle a los mandatarios que acomoden el calendario del torneo local para poder contar con futbolistas del ámbito doméstico en los amistosos contra Brasil y Singapur.





También levantó el teléfono y se comunicó con los dos máximos referentes del plantel: Lionel Messi y Javier Mascherano. El oriundo de Casilda le anticipó algunas de las ideas que rondan por su cabeza y soltó un tema recurrente por los hinchas: el caso Mauro Icardi.



Según el programa No Todo Pasa, que se emite por TyC Sports, Sampaoli dejó entrever su deseo de contar con el goleador del Inter en este proceso y ambos futbolistas le habrían contestado que no existe ningún vetado ni prohibido.



Por otra parte, el director técnico le habría contado al Jefecito que su intención, a diferencia de la de Edgardo Bauza, es poder utilizarlo como defensor, ya sea en una línea de tres como en una de cuatro como marcador central.