A los machetazos: bebieron y se desconocieron

Jueves, 27 de abril de 2017

Tienen 51 y 59 años. Uno de ellos recibió golpes y heridas en la cabeza. Está hospitalizado.







En una vivienda ubicada en la zona Norte de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, dos hermanos se trenzaron a golpes. Uno de ellos tomó un machete e hirió al otro. A pesar de las lesiones el estado de salud es “favorable”, indicaron a época.



Efectivos de la seccional Primera de esa localidad tomaron conocimiento que en horas de la siesta del martes dos hermanos de apellido Barboza, de 51 y 59 años, terminaron a los machetazos tras discutir por cuestiones “sentimentales”.

Según fuentes consultadas por este medio, en el inmueble conviven los hermanos junto a la pareja de uno de ellos, y luego de unas “copas de más” aparecerían los celos, aseguraron.

“Al parecer bebieron, se desconocieron y uno de ellos comenzó con golpes de puño que terminó cuando tomó un machete e hirió en la cabeza al otro. Tiene varios cortes”, dijo una voz oficial a este medio.

Por la gravedad de las lesiones el hombre de 59 años, de nombre Walter, fue trasladado de manera urgente al Hospital Escuela para su atención médica.

Desde el centro de salud informaron a este medio que W. Barboza se encuentra en observación y que si bien perdió mucha sangre producto de los varios cortes que recibió en el cuero cabelludo, las heridas no revisten gravedad y se lo pudo estabilizar.

“No corre peligro de muerte”, apuntaron.

No fue la primera pelea

Si bien el motivo de la discusión que habría desencadenado el enfrentamiento familiar fue por “celos”, época pudo saber que no se trataría del primer hecho de sangre entre hermanos.

“La disputa se da porque conviven con la señora de uno de ellos, habría celos y cuando beben discuten, se desconocen”, aseguró una fuente consultada.

“Siempre que hay bebidas alcohólicas de por medio se pelean y comienzan los altercados, pero antes no utilizaban armas blancas como lo que aconteció ayer (por el martes)”, comentó. En el barrio 202 Viviendas donde conviven los hermanos Barboza son conocidos por los vecinos por las discusiones tanto fuera como dentro del inmueble.

“Se los suele ver a los golpes hasta en la calle pero no por herirse a machetazos ni utilizando algún elemento contundente”, dijo a un medio de prensa local, un vecino de nombre Oscar al ser consultado sobre el caso.

En la comisaría de la jurisdicción fue trasladado el supuesto autor de las lesiones, quien quedó a disposición de la Justicia.