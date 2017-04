Tassano sigue de cerca a las familias evacuadas en el Hogar Escuela Jueves, 27 de abril de 2017 El candidato a intendente Eduardo Tassano visitó ayer a las familias que quedan evacuadas en el Hogar Escuela. “Vine a ver cómo siguen, la cuestión humana es algo que me preocupa mucho y ese cariz queremos imprimirle a la gestión municipal”, declaró luego de dialogar con las personas asistidas allí por el Gobierno provincial.

Este miércoles por la tarde, el Hogar Escuela era ya el único centro de evacuación coordinado por la Provincia en Capital. Allí alcanzaron a alojarse 240 personas que debieron abandonar sus casas por inundaciones en sus barrios y al momento quedaban 170, todos provenientes de la zona de “La Olla”.



“Vine a ver cómo siguen, cuál es el estado de salud de los niños que pude controlar ayer (por el martes) y dialogar con sus padres sobre el día de mañana, porque es importante no dejarlos solos después de que baje el agua”, afirmó Tassano en contacto con la prensa, desde el lugar.



Luego aseguró que “la cuestión humana es algo que me preocupa mucho y sé que estas familias van a tener la contención del Ministerio de Desarrollo Social, pero más allá de todo lo que se haga para paliar la situación, también hay que pensar que necesitan una solución de fondo y eso pasa por programas de gobierno que dignifiquen a la persona con capacitación y trabajo”. Agregó que “ese es el cariz queremos imprimirle a la gestión municipal, trabajando por una ciudad con oportunidades para todos”.



En tanto, el secretario de Desarrollo Social, Diógenes González informó en la ocasión que “a esta hora quedan aquí unas 170 personas de la zona de La Olla, pero llegaron a ser unas 240”. Detalló que “son familias que estaban en la Escuela 275 del barrio Laguna Seca y que ayer se los trasladó para que ese establecimiento pueda continuar sus clases normales”.



El funcionario provincial indicó además que “este es el único centro de evacuación que queda ahora, porque los otros cuatro que teníamos a cargo ya quedaron liberados”. Se refirió así a los centros comunitarios “San Jorge” e “Irupé” y las escuelas 345 y 404. “Entre estos cinco lugares llegamos a las 600 personas evacuadas de varios barrios muy inundados, pero desde esta mañana ya empezaron a volver a sus casas”, indicó.



Asimismo, González señaló que “también vamos a seguir trabajando con estas familias para asistirlas en la recuperación de sus hogares y en este sentido ya estamos gestionando ante Nación la ayuda respectiva”. Cabe agregar que en estos centros de evacuación, el Gobierno provincial provee alimentos, abrigos y control médico durante el alojamiento de las personas asistidas hasta que el agua baje en sus casas inundadas que debieron abandonar temporalmente por las lluvias de este lunes y martes sobre la ciudad de Corrientes.