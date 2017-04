Mascherano anotó un gol tras siete años

Miércoles, 26 de abril de 2017

El “Jefecito” celebró un tanto por primera vez con la camiseta del Barcelona en el duelo contra Osasuna





Hacía más de siete años que Javier Mascherano no anotaba un gol a nivel oficial. Habían pasado cientos de partidos y el argentino no podía celebrar nunca con la camiseta del Barcelona. El 26 de abril del 2017 será recordado para siempre por el Jefecito: pudo gritar por primera vez en el partido ante el Osasuna.



Tanto tiempo sin inflar la red no pasó desapercibido para el pueblo futbolero, que reflejó en las redes sociales su asombro y aprovechó para sacar a relucir los clásicos memes.





Bromas con el festejo de Lionel Messi ante Real Madrid, la comparación con los 500 gritos de la Pulga y cargadas por el tiempo que pasó desde su última celebración en un campo de juego.





Mascherano había hecho su último gol en un partido oficial en febrero del 2010, cuando el Liverpool venció 3-1 al Unirea Urziceni de Rumania por la Europa League. Su anterior grito se había dado dos años antes: en el triunfo 2-1 sobre el Reading del 2008 por Premier League.



Lo cierto es que en el 2014 Masche marcó un tanto para la selección argentina, pero en un amistoso previo al Mundial contra Trinidad y Tobago.