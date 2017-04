Quiénes son los 10 futbolistas con mejor salario

Miércoles, 26 de abril de 2017

El Sindicato de Jugadores de la MLS anunció los sueldos de cada uno de los futbolistas de la liga estadounidense. Hay siete extranjeros, incluidos tres latinoamericanos, en el Top 10





Como es habitual cada seis meses, la Sindicato de Jugadores de la Major League Soccer (MLS), la liga estadounidense de fútbol, anunció los salarios de cada uno de los jugadores que integran el campeonato. En dicho ránking, hay siete extranjeros -incluidos tres latinoamericanos- entre los 10 mejores pagos.



El brasileño Kaká es el jugador que encabeza la lista de los mejores pagos del fútbol estadounidense por tercer año consecutivo. El ex Milan y Real Madrid, actualmente en Orlando City, tiene un sueldo de 7,168 millones de dólares. Aunque, a los 35 años, el ganador del Balón de Oro del 2007 ya no es protagonista en su equipo.



De los seis partidos que Orlando City ha disputado esta temporada, Kaká solamente ha disputado 11 minutos, ya que se lesionó en el inicio del primer partido contra el New York City FC. Aunque se ha perdido los otros cinco compromisos, su equipo lidera la Conferencia Este con 15 puntos (5 victorias y 1 derrota).



Aquí, la nómina completa de mejores pagos en Estados Unidos:



1. Kaká (Brasil), de Orlando City, 7,168 millones de dólares



(Getty)

(Getty)

2. Sebastian Giovinco (Italia), jugador del Toronto FC, con 7,116 millones





3. Michael Bradley (Estados Unidos), de Toronto FC, con 6,5 millones





4. Andrea Pirlo (Italia), de New York City FC, con 5,9 millones





5. David Villa (España), de New York City FC, con 5,6 millones





6. Giovanni Dos Santos (México), de Los Angeles Galaxy, con 5,5 millones





7. Bastian Schweinsteiger (Alemania), de Chicago Fire, con 5,4 millones





8. Jozy Altidore (Estados Unidos), de Toronto FC, con 4,875 millones.





9. Clint Dempsey (Estados Unidos), de Seattle Sounders, con 3,892 millones





10. Diego Valeri (Argentina), del Portland Timbers, con 2,6 millones



(Getty Images)

(Getty Images)

(Con información de AFP)