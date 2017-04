Camau se debate entre comparecer o enviar un escrito a la Justicia Miércoles, 26 de abril de 2017 Las citaciones son para los primeros días de mayo, en la investigación del destino de fondos nacionales cobrados para obras públicas no realizadas. Un audio de Lesieux complica al candidato a gobernador del PJ.





Finalmente, los dichos de la intendenta kirchnerista de Perugorría, Angelina Lesieux, envuelta en un caso donde está sospechada de haber desviado fondos públicos para solventar campañas políticas del Frente para la Victoria (FPV), salpica al senador nacional por Corrientes Carlos Mauricio Camau Espínola, quien está en la nómina de personas que desfilarán por el Juzgado provincial de Curuzú Cuatiá.



La citación de Espínola a dar testimonio en la causa iniciada por el Ministerio Público provincial a expensas de una denuncia realizada por Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción nacional, puso la lupa sobre uno de los padrinos de la jefa comunal, complicada por la no realización de obras públicas pagadas con fondos nacionales enviados por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la supuesta adulteración de documentación para el desvío de ese dinero con fines que se tratan de establecer adónde fueron a parar.

Los peritos e investigadores de la Justicia encargados de estudiar la documentación secuestrada en la Municipalidad de Perugorría y en el domicilio de Lesieux continúan acumulando pruebas para probar el desvío de fondos que alcanzaría cómodamente los 80 millones de pesos, cifras que, en acuerdo con el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y gestionado por Camau Espínola, bajaron a la pequeña comunidad entre 2013 y 2015, parte para obras que fueron anunciadas aunque no terminadas ni llevadas a cabo en ese período, y otras que ni siquiera fueron anunciadas, se mantuvieron en el más absoluto secreto.

Inicialmente, la diputada nacional Margarita Stolbizer realizó denuncias ante la Justicia Federal por 24 millones de pesos que fueron girados para la construcción de un grupo de 40 viviendas sociales, que al día de hoy no fueron terminadas; una ciclovía, un puente peatonal, un paseo costero, la mejora del balneario y reformas en un anfiteatro. Si bien esos casi 24 millones fueron rendidos como gastados totalmente en obras finalizadas y se certificaron las obras como finalizadas, solo un porcentaje de las obras, con notables sobreprecios, fue concretado. El resto ni siquiera se comenzó a hacer.

Ahora la idea de la Justicia es seguir la ruta del dinero, ordenar el rompecabezas de facturas, cheques, transferencias y recibos para terminar de dar con el destino que tuvieron los millones de pesos que llegaron a la Municipalidad de Perugorría entre 2013 y 2015. Tal cual lo anticipó La República, el juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, ordenó una serie de medidas que apuntan a desenredar la madeja en la que aparecen involucrados mucho más personajes que los funcionarios municipales de esta localidad del sur correntino, que se encuentran alineados a la candidatura a gobernador del exsecretario de Deporte de la Nación. Entre ellos, aparece el hijo del intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, por ventas realizadas a la Comuna para el mercado municipal.