Rocío trató de borracha y mala madre a Gianinna

Miércoles, 26 de abril de 2017

La flamante participante del “Bailando” salió al cruce luego de que la hija del “Diez” le declara la guerra







Rocío Oliva le respondió a Gianinna Maradona luego de que esta amenazara con "desfigurarla" si se la cruzaba, a través de un audio que le había mandado a su papá. Entre otras cosas, la flamante participante del Bailando le dijo a la hija del Diez que estuviera más con su hijo, en lugar de dejárselo tanto a su abuela.



"Entiendo que quiere dejar un mensaje como que yo me metí con Benja. Es lo más fácil, Rocío no es mamá y se metió con un nene. Que cuente lo que hice por su nene en España, cuando me tenía que esconder porque ella no quería que él se acerque a Junior. Todo lo que estuve y colaboré, no creo que sea de un nene al que haya tratado mal. Juego con él, es un nene grande y no creo que se deje hacer nada", explicó Oliva en Intrusos.



Su aclaración tiene que ver con que minutos antes, Gianinna había estado al aire: "Me parece una pendeja de mierda. A ella le molestaba que me acerque a mi hermanito (Diego Fernando, hijo de Verónica Ojeda) . Se metió en un terreno que no debe meterse nadie en la vida. Tiene que ver con mi hijo".





Sobre la guerra que le declaró Gianinna, no se hizo cargo: "No nos vamos a cruzar, tampoco me interesa. Son las hijas de Diego, no me pelearía. Estaría bueno que no se metieran tanto en la vida del padre".



Aunque negó haberle hecho algo Benjamín, se refirió al rol de Gianinna como madre: "Se tendrá que fijar en todo caso, que es mamá, de estar más con su nene y no dárselo tanto a la abuela y si hablamos de salidas y resacas… ella justamente no puede decir nada, pero son cosas con las que no me quiero meter".