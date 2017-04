"Rocío Oliva es una conch... y vos sos una mier..."

Miércoles, 26 de abril de 2017

Se filtró un audio en que la hija del Diez, furiosa, le reclamaba a su papá por haber plantado a Benjamín





Gianinna Maradona le envió un duro audio a Diego Maradona diciéndole, entre otras cosas, que si se cruzaba con Rocío Oliva iba a "desfigurarla". Además le reclamó a su papá que no fuera a ver a su nieto, Benjamín Agüero, y trató de "mierda" a El Diez.



"Mirá, no me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter", arrancó Gianinna, enojada por el plantón de su papá al hijo que tuvo con Sergio Kun Agüero. El material que la joven le envió a su padre por WhatsApp fue difundido por Jorge Rial en Intrusos, aunque el periodista no dijo cómo llegó a sus manos.



Decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar



Luego, en la grabación Gianinna arremetió ferozmente contra Rocío: "Así que decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decile bien, que le muestren mi Twitter porque la voy a cagar a trompadas".



Sin embargo la cosa no terminó ahí. Antes de cortar el audio la hija del ex futbolista redobló la apuesta y fue nuevamente contra su padre. "Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo para allá porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, te quiere ir a ver. Así que Benjamín está saliendo para tu casa. Mierda".



Que no me la cruce a Rocío porque me pongo los guantes

Luego de que el programa de América hubiera pasado el audio, Gianinna salió al aire por teléfono. Dijo estar "molesta" con la difusión de la grabación porque no le gustaría que la escuchara Benjamín. "Adelante suyo no insulto", aclaró. Sin embargo sostuvo sus dichos palabra por palabra, y volvió a atacar a la flamante participante del Bailando 2017: "Esta chica no es mamá y no le importa mi hijo", acusó la hermana de Dalma Maradona.



"Este audio busca hacer quedar mal a mi papá", dijo Gianinna, consciente de los agravios hacia Diego. Pero, ¿por qué su enojo con Oliva? "Me parece una pendeja de mierda. A ella le molestaba que me acerque a mi hermanito (Diego Fernando, hijo de Verónica Ojeda) por su mamá", explicó. Y de inmediato agregó: "Rocío se metió en un terreno que no debe meterse nadie en la vida. Tiene que ver con mi hijo. Y mi guerra con ella va a ser judicial, voy a hablar con (Fernando) Burlando".



Esta chica no es mamá y no le importa mi hijo

Muy segura de sí misma, ante la afirmación de Rial sobre que Rocío "quiere plantearte una guerra", Gianinna respondió: "La espero… Que no me la cruce porque me pongo los guantes". No obstante una y otra vez se negó a contar si su padre y Oliva están separados, como se rumoreó en los últimos días.