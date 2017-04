Inauguraron organismo que fortalece a la Prefectura Corrientes en la lucha contra el delito en la región

Miércoles, 26 de abril de 2017

Con la convicción de que será una herramienta sumamente importante para el cuidado de nuestros ríos y el aporte que hará en la lucha contra la trata, contrabando y el narcotráfico, como asimismo contra otros delitos, quedó oficialmente inaugurado hoy la Dirección General Norte de Prefectura Naval Argentina en Corrientes



Estará bajo la responsabilidad del prefecto general Raúl Germán Groh. De esta manera la Nación fortalece a la delegación Corrientes de la Prefectura, sumando un organismo más que importante para la lucha contra el delito en nuestra región.



El acto se desarrolló en la sede de la Delegación Corrientes de la Prefectura Naval Argentina, por Costanera y Pasaje Mantilla, presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador Ricardo Colombi, con la presencia del secretario de Seguridad Nacional, Eugenio Burzaco, otros secretarios y funcionarios del área de la Nación, el prefecto nacional naval, Eduardo Scarzello, el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Ortega, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, altas autoridades de fuerzas de seguridad nacional; el jefe de Policía de Corrientes, Eduardo Acosta; el titular del Servicio Penitenciario, Osvaldo de los Santos García, representantes del poder judicial, personal prefecturiano, cónsules, invitados especiales y público en general.

En su transcurso, Colombi dijo que “con un trabajo y una descentralización, haciendo honor a un país federal que somos, se pueda hacer frente a todos los delitos (narcotráfico, trata de personas y otros) que hoy tenemos en esta parte del país”.

A su vez, expresó su complacencia por la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación y su equipo en la puesta y funcionamiento de este organismo,”que no tenemos ninguna duda que va a resultar vital para hacer frente a todo lo expresado por el prefecto general que se hace cargo de esta delegación”, que abarca no sólo el control de los delitos de ríos, sino también la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico, contrabando y todo accionar delictivo en la zona.

Puso de relieve el doctor Colombi que con un “trabajo y una descentralización, haciendo honor a un país federal que somos, se pueda hacer frente a todo estos graves inconvenientes que hoy tenemos en esta parte del país” y que bien lo reflejaron las palabras del prefecto Gro reflejando la importancia y la problemática.

Enfatizó que con esta política “federal y de descentralización”, con un fuerte compromiso para combatir este tipo de delitos a partir del 10 de diciembre de 2015, “no tenemos ninguna duda de que estamos transitando por el camino correcto”.

En nombre de toda la provincia de Corrientes expresó a la ministra Bulrrich el reconocimiento al Ministerio de Seguridad de la Nación, por haber tomado “la decisión junto al prefecto general de que en Corrientes se radique esta unidad que indudablemente, sabemos el compromiso los valores y las funciones a los cuales están dedicados en esta fuerza”.

Y le deseó “éxito en la misión” en la función que tendrá el flamante organismo, manifestando “cuenten con nosotros”, dando una muestra clara de la postura de la provincia en esta lucha contra el delito en Corrientes.

Cabe señalar que el acto se puso en marcha con la entonación del himno nacional y de Corrientes, ejecutados por la banda de Música de Prefectura, tras lo cual tuvo lugar una invocación religiosa.

Posteriormente, el prefecto nacional naval, Eduardo Scarzello, leyó la disposición y puso en posesión de su cargo como jefe Regional Litoral de Prefectura Naval Argentina, al prefecto mayorRaúl Germán Groh.

Luego de los discursos de rigor, se describieron placas alusivas en la sede prefecturiana y se procedió al tradicional corte de cintas y recorrida por las instalaciones.



Conferencia de prensa

Seguidamente, Colombi y Bullrich ofrecieron una conferencia de prensa en el primer piso de la sede de Prefectura, respondiendo a la inquietudes de los medios asistentes, oportunidad en la cual el mandatario resaltó el “federalismo pleno de esta administración nacional, que con estas acciones encara una lucha decidida contra el narcotráfico, el delito para ofrecer seguridad a los habitantes de las provincias, dejando atrás cualquier tipo de bandería política, en donde indudablemente vivimos tiempos de tolerancia en donde se puede pensar distinto y no por eso no vamos a trabajar en conjunto las provincias y nación“.

“Sabemos cual es la importancia de nuestras fuerzas nacionales de seguridad y trabajando articuladamente los resultados van a ser positivos. Agradecemos el respaldo de la ministra Bullrich y desde la provincia ratificamos el compromiso de seguir trabajando por un país mejor“, aseveró el mandatario de Corrientes.

En tanto, Bullrich anunció que con una inversión millonaria de parte del estado nacional, se adquirieron cuatro barcos de última tecnología para el desarrollo del monitoreo de la Prefectura Naval Nacional.

“Son naves especialmente diseñada para cuidar la navegación y que nuestros ríos no se contaminen con el narcotráfico y una de ellas estará destinada a esta zona y probablemente a fin de año estén llegando las mismas“, precisó.

A la vez que sostuvo que "indudablemente marcará un hito histórico en nuestro Litoral actual. Se hizo necesario contar con un Organismo que coordine efectivamente las actividades de las Prefecturas del Paraná y Uruguay. Esto motivó que se aúnen esfuerzos con una relación más estrecha entre las autoridades trabajando todos en el mismo objetivo. Sin dudas se va a descomprimir el centralismo y se logrará la efectividad en cada ámbito de actuación".

Vale señalar que la creación de esta Dirección potenciará el accionar de la Prefectura Naval Argentina en esta región del país, especialmente en nuestra provincia por su ubicación geográfica y en tal sentido la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que implementará “un nuevo sistema de control de fronteras, con naves y radares de última generación”.

Entre otros conceptos que remarcan cómo la Nación encara la lucha contra el delito en sus diferentes formas, Bullrich destacó que "Corrientes tendrá el privilegio de tener éstos equipos en sus ríos, principalmente para combatir el drama del narcotráfico".

La cre­a­ción de la Di­rec­ción Re­gio­nal Nor­te ya ha­bía si­do anun­cia­da por el pre­si­den­te Mau­ri­cio Ma­cri el pa­sa­do 22 de mar­zo, cuan­do vi­si­tó nues­tra pro­vin­cia.

La Re­gio­nal Nor­te, en­ca­be­za­da por el pre­fec­to ma­yor Groh aglu­ti­na­rá a dis­tin­tas pre­fec­tu­ras que abar­can des­de par­te de For­mo­sa has­ta nues­tra pro­vin­cia e in­clu­so a Mi­sio­nes. La im­por­tan­cia es que su se­de de ope­ra­cio­nes se­rá Co­rrien­tes y ven­drá a des­cen­tra­li­zar la fuer­za pa­ra aten­der las pro­ble­má­ti­cas lo­ca­les.

Prefectura Naval Argentina dividió al país en tres Regionales para una mejor administración y respuesta a las necesidades.

En Corrientes tendrá sede la Regional del litoral que incluirá todo el sector norte del país; en Rosario será ubicada la de la zona centro y toda la franja del delta; y Viedma será sede de la Regional de mayor extensión que tendrá jurisdicción desde Mar del Plata hasta Ushuaia, incluida el área de Neuquén.

La decisión de dividir en tres Regionales a la Prefectura Naval Argentina en todo el país generó cambios. Este nuevo organismo tendrá una importante jerarquía, teniendo en cuenta que es conducido por un prefecto mayor, el segundo rango de la conducción de la Prefectura Naval Argentina.

.