Presentaron hoy el 2° Congreso Internacional de Educación Especial

Miércoles, 26 de abril de 2017

Este importante acontecimiento se cumplirá después de 12 años, merceda la iniciativa de la Dirección de Educación Especial de la provincia, con el aval del gobierno a través de la cartera educativa.





En el Salón Verde de las Casa de Gobierno se efectuó hoy la presentación del 2° Congreso Internacional de Educación Especial, que se desarrollará los días 26 y 287 de mayo en los salones del Turismo Hotel Casino de esta ciudad, con la disertación de calificados especialistas de nuestra provincia, el país y de diversas partes del mundo.





El acto fue presidido por la ministra de Educación de la provincia, Susana Benítez; junto al subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías; la directora de Educación Especial, Silvia Cabrol; el secretario general Juan Ramón Ruiz Díaz. Autoridades del gabninete de Educación, directores, docentes, alumnos e invitados especiales.



En la oportunidad, la ministra de Educación resaltó la tarea de la Dirección de Educación especial, a la licenciada Silvia Cabrol y a todo su equipo, para llevar adelante este desafío de armar el 2° Congreso Internacional, después de 12 años que no se hacía, buscando mejorar algunos modos, algunas formas y nuestra manera de enseñar para incrementar sus posibilidades..



“Tal vez tengamos que ponernos a pensar y cambiar algunos modos de pensamientos que no nos llevan a la construcción de una sociedad eficaz. Creo que tenemos que cambiar tal vez con mucha solidaridad, solvencia y mucha competencia profesional. Por eso es que con este congreso sigamos aumentando nuestra capacidad de saber, de aprender y de cambiar nuestro modo de pensamiento y luego pueda ser aplicado en el aula en el momento de enseñar a los chicos”, dijo la titular de Educación.



Confió que los docentes tienen la gran posibilidad de asistir a este congreso “con disertantes de lujo que nos van a visitar nuestra provincia”, por lo que esperamos la presencia de más de 1.200 docentes y nos veremos desbordados como ya ha ocurrido en otra ocasión. Este congreso se enmarca en una de las grandes decisiones de política educativa que hemos adoptado que es un programa provincial que se denomina Corrientes Educa. Un plan, un programa de capacitación gratuita para todos los docentes, la formación permanente en todo el territorio y este congreso viene a engalanar esa decisión de política educativa, para que el área de Educación Especial también se vea con estos nuevos saberes y nuevos aprendizajes”.



En otro momento pidió el uso razonable de las redes sociales, sobre todo ante sucesos como las inundaciones que está afectando hoy a nuestra provincia y que requiere mucha solidaridad

de todos los correntinos. Por lo que solicitó que pongamos “en práctica la solidaridad y responsabilidad en esta situación bastante compleja; porque son en estos momentos cuando las palabras que tantos usamos tienen que estar puesta en el escenario de la vida real. Incluso en la transmisión de los mensajes. Las clases en Corrientes no han ni serán suspendidas. Estamos trabajando con otra áreas del gobierno asistiendo a las personas evacuadas por las inundaciones, con los materiales necesarios pero también con la contención humana”.



Previamente, la directora de Educación Especial, licenciada Silvia Cabrol, se refirió a los alcances del Congreso indicando que se desarrollará después de 12 años merced a la disposición de las autoridades de la cartera de que tendrá como expositores a destacados especialistas de nuestra provincia, el país y del exterior. En su transcurso habrá tres talleres para cuya inscripción está abierta en el e-mail congresoeducacionespecialctes@gmail.com donde también se puede requerir mayores precisiones sobre el evento.