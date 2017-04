El Gobernador formalizó la construcción del Parque Tecnológico en el Campus Universitario

Miércoles, 26 de abril de 2017

La Provincia y la UNNE rubricaron el Convenio que impulsa la creación del Parque Tecnológico Universitario de Corrientes. La obra, que se levantará en el campus Deodoro Roca de Capital, apunta a alentar la formación de empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico de alto valor agregado.



En este marco, a través de ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) también se acordó potenciar la conectividad en escuelas y en la administración pública.



El acto tuvo lugar en el edificio correspondiente a la Carrera de Ingeniería, ubicada en el campus universitario de la ciudad de Corrientes. Allí, estuvieron presentes junto al gobernador Ricardo Colombi; la rectora de la Universidad, Delfina Veiravé; el vicepresidente de ARSAT, Henoch Aguiar; el ministro de Industria, Ignacio Osella; decanos de distintas facultades y público en general.



Alcances del Proyecto

Al dar inicio al encuentro, tanto el subsecretario de Industria, Alfredo Vara, como el secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la UNNE, Gustavo Tripaldi, explicaron técnicamente los alcances de los convenios presentes para la construcción del Parque Tecnológico (PTUC) y la puesta en marcha de una mayor conectividad para los establecimientos públicos, a través de la empresa estatal ARSAT.

En este sentido, los disertantes dieron cuenta que el PTUC será un espacio de gestión conjunta entre la Provincia y la UNNE y está diseñado para alojar y alentar la formación y crecimiento de empresas basadas en el conocimiento científico tecnológico de alto valor agregado, destinada a impulsar la transferencia de tecnologías y fomentar un ambiente de innovación a través de espacios comunes de encuentro, y con miras al desarrollo sustentable de la región.

El Parque estará emplazado en el predio del campus Deodoro Roca con una superficie de 1257 m², que estará dividida en dos sectores: uno asignado para la Universidad y otro al Gobierno provincial, de manera tal que ambos espacios se complementen.

En base a ello, la rectora Veiravé expresó que “la UNNE dispone de un predio con una infraestructura incompleta que va a ser completada con inversión del Gobierno de la Provincia y la Universidad, que aportará sus equipos de investigación y los equipamientos científicos para articularse con las iniciativas del sector productivo, empresarial y de la región”. “Tenemos ya hecho el proyecto arquitectónico de la obra para el completamiento de la infraestructura, el cual se ejecutará inmediatamente”, señaló.

Por su parte, el ministro de Industria, Ignacio Osella consideró que “estamos empezando una tarea que dentro de 10 años tendrá impacto en la transformación de la sociedad; este desafío tiene que ver con la posibilidad de contar con una buena conectividad, accesible y económica para que tengamos la posibilidad de ser competitivos también, desde la industria tecnológica en nuestra provincia”.



Conectividad

Por otro lado, la rúbrica realizada con ARSAT, apuntará a potenciar la conectividad a través de la red federal de fibra óptica de la empresa estatal, mediante centros de datos, infraestructura y servicios conexos. En este marco, se creará un espacio de trabajo conjunto para emprendedores tecnológicos (co-working), aceleradora de empresas y un sitio para el gabinete de ARSAT, donde se concentrará la conectividad de la citada fibra óptica.

Respecto a ello, el vicepresidente de la empresa destacó “la posibilidad de que la provincia y la UNNE se incorporen a la era del conocimiento, utilizando la conectividad para competir en el mundo”. “Todas estas herramientas sólo tendrán valor si la inteligencia así lo animan”, agregó. Hay un compromiso muy fuerte a través del Gobierno nacional, a través de ARSAT para que la Provincia y la Universidad puedan generar inversiones incompletas y aún no operativas en la provincia”, añadió el mismo.

En otro orden de temas, Aguiar también dio cuenta “que actualmente la provincia cuenta con 80 establecimientos educativos que se benefician con internet satelital y se estima contar con 235 instituciones en total para el año que viene, como así también, la posibilidad de que la Casa de Gobierno también potencie su conectividad a través del torrente digital”.



Ricardo Colombi

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial destacó “la labor de esta casa de estudios que ha marcado y seguirá marcando un rumbo en la calidad educativa en el nordeste argentino”. “Estamos aquí ratificando a través de este convenio, la importancia de la institución; acuerdo que no tenemos duda que va a ser exitoso, ya que sabemos de la calidad de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios, y porque contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional”, agregó.

Seguidamente, el Gobernador consideró que “tenemos que recuperar las cosas que en su momento no nos dieron y esto que hemos firmado es un gran paso porque también nos va a permitir dotar de la tecnología necesaria a la provincia en su conjunto”.

Entre otras consideraciones, Colombi también se dirigió “a los emprendedores, los cuales saben que las reglas de juego son muy claras y si seguimos teniendo el acompañamiento del Gobierno nacional y de la Universidad, vamos a seguir generando confianza para que continúen invirtiendo en la provincia de Corrientes“.