Prorrogaron por 6 meses el plazo para que los jubilados acepten los reajustes de oficio

Miércoles, 26 de abril de 2017

Rige para los haberes que obtuvieron aumentos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 en el marco de la Reparación Histórica





Los jubilados y pensionados que obtuvieron un reajuste de haberes de oficio en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 y aún no consintieron la suba tendrán seis meses más para aceptar formalmente el beneficio implementado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Así surge de la resolución 69-E, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.



El trámite es esencial. Los jubilados que no lo hagan perderán el reajuste y volverán a cobrar los haberes que percibían antes de la puesta en marcha del programa de Reparación Histórica, impulsado por el gobierno de Cambiemos para bajar el caudal de juicios que se sustancian ante el fuero de la Seguridad Social.



El año pasado, casi un millón de abuelos cobraron automáticamente los reajustes previstos en la ley pese a no haber iniciado ningún trámite, sin embargo la gran mayoría de los beneficiarios no cumplió con la aceptación vía web y/o la homologación judicial del acuerdo, que es obligatorio.







Quienes acepten la fórmula impulsada por el Poder Ejecutivo no podrán volver a presentar demandas contra la ANSES. Los abogados especialistas en derecho previsional alertan que los juicios suelen generar reajustes y retroactivos mucho más elevados que los que garantiza la ley, sin embargo los procesos se tornan interminables y los abuelos no pueden esperar.