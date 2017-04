En el primer día de la agenda buscará atraer inversiones petroleras

Miércoles, 26 de abril de 2017

El presidente aterrizó en los Estados Unidos para iniciar en Houston su primera escala de una visita oficial

Tendrá entre sus objetivos mostrar al mundo petrolero las bondades de invertir en Vaca Muerta y, a la vez, exponer el potencial de las empresas argentinas en norteamérica.



Macri se trasladó en helicóptero del aeropuerto de Houston para emprender una visita a las plantas de Dow y Tenaris, acompañado por los ministros de Energía y de Producción, Juan José Aranguren y Francisco Cabrera. También lo acompaña, como suele suceder en la mayoría de los viajes oficiales, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Su esposa, Juliana Awada, tendrá una agenda propia de actividades.



El jefe de Estado se trasladará luego a la planta de la empresa argentina Tenaris, que se pondrá en funcionamiento a fin de año en Houston. El emprendimiento significó una inversión de USD 1800 millones y producirá tubos petroleros para abastecer la demanda de pozos no convencionales de los Estados unidos. Esta planta tendrá una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura y generará aproximadamente 600 puestos de trabajo en operaciones.





La apuesta del Gobierno es mostrar el crecimiento de esta compañía como un ejemplo del potencial que ofrece la Argentina al mundo. Tecpetrol, empresa petrolera del Grupo Techint, anunció hace semanas una fuerte inversión en yacimiento Vaca Muerta: destinará USD 2.300 millones hasta 2019 en la primera fase del desarrollo de su área gasífera Fortín de Piedra, ubicada en Neuquén.



Tecpetrol estima invertir USD 1.600 millones en el desarrollo de pozos de gas no convencional y USD 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte del gas hasta fin de 2019.



El desarrollo de Fortín de Piedra, en Neuquén, generará 1.000 puestos de trabajo directos permanentes, más otros 3.000 empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda operación petrolera.



Dow tiene una de las principales inversiones actuales en la Argentina. Junto a YPF desembolsará USD 2.000 millones para el desarrollo total del área de gas no convencional (shale) en 'El Orejano'.



Al mediodía, Macri tendrá un almuerzo con petroleros y luego se trasladará a Washington para encarar mañana la agenda del miércoles, que tendrá el plato fuerte de la gira: la reunión con Donald Trump.