"Estos dirigentes de AFA no tienen idea de fútbol, son sindicalistas" Miércoles, 26 de abril de 2017 El ex DT de la Selección hizo a un lado su corrección política. Dijo que con Tapia nunca pudo hablar de fútbol porque no sabe, que Tinelli es el que entendía pero estaba solo y que le divierte escuchar a Jorge Sampaoli



Edgardo Bauza necesitó 16 días para abandonar la corrección política que atravesó su ciclo como DT de la Selección, finalizado el 10 de abril luego de una manipulación notable por parte del Comité Ejecutivo de la AFA encabezado en los papeles por Claudio Chiqui Tapia. Sin eufemismos, contó cómo fueron sus últimos días como entrenador.



Fue en una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario donde expresó fuertes declaraciones, de las cuales se reproducen a continuación las más destacadas:





• "Ahora estoy bien. Ya pasó la bronca. De todo se aprende. Porque aunque lo cuenten como quieran, yo estaba afuera de la Selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante"



• "A Tapia le dije que se habían equivocado en querer desgastarme a través de los rumores, porque era evidente que no me conocían. Por eso le di la ocasión de que me conociera, le fui franco y sin dobleces y le dije que en vez de intentar esmerilarme se hubiesen ahorrado mucho tiempo si venían y me decían que no me querían más desde el primer día, entonces les hubiera agradecido, les habría dado la mano y me iba a mi casa".



• "Él me dijo que querían cambiar de rumbo y que lo habían estado analizando y que por eso tomó la decisión".



• "Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas".



• "Con Marcelo (Tinelli) sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. No había demasiada lógica en sus palabras. Lo que sí me dijo es que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así".



• "Obviamente que la decisión la tomó Angelici. Y también hay un par más ahí adentro que tienen estas formas. Por eso digo que yo estaba afuera desde el momento en que agarraron y fueron tan desprolijos que dejaron marcas por todos lados, como así mi sucesor".



• "Una vez que se dieron cuenta de que por el camino de hacerle decir cosas al periodismo no me iban a mover, tomaron coraje y vinieron y me dijeron lo que ya hacía mucho habían resuelto. Después organizaron esa conferencia que fue una payasada porque ni siquiera dejaron preguntar".



• "Fui porque Tapia ya la había convocado y me dijo Marcelo Tinelli 'vení, hacemos esto y nos vamos'. Y fue literal. Nos fuimos los dos, je".



• "No me sorprendió lo de Tinelli. Estaba muy solo peleando por una idea de cambiar al fútbol".



• "Ojalá estos directivos se corrijan y no utilicen más estas formas"



• "Argentina va a clasificar, no tengan dudas"



• "No me molesta lo que dice Sampaoli, me divierte. Me divierte más que lo niegue"





• "Cometí errores, por supuesto. Uno fue manejarme con la prensa como lo había hecho siempre. Les daba bola a todos, hablaba con todos y hablé demasiado. Y después entendí que me había equivocado".



• "A los jugadores no tengo nada que reprocharles".



• "Es cierto que nunca pude ser yo en la Selección. Tan cierto como que para configurar una idea se necesita tiempo de trabajo compartido".







• "Es mentira que (la Selección) es un grupo de amigos que hace y deshace, como dicen".



• "Jamás un jugador vino a hablar para que no citemos a tal o cual o para que sí lo hicierámos. En el caso de Mauro Icardi fui claro siempre y se lo dije a él, y la verdad es que le agradezco que haya tenido la gentileza de decir que él sabía que lo iba a convocar en cualquier momento".



• "Hay una creencia de que Messi arma el equipo y elige al entrenador, pero no es cierto".



• "Messi, cansado de que lo metan en estos temas, pidió que resuelvan la situación del técnico antes de que Tapia fuera a verlo, para no quedar en el medio".





• "Lavezzi era un jugador importante para el grupo. Muy positivo, tanto dentro de la cancha como afuera. Y eso gravita mucho. Futbolísticamente es un jugador al que no le pesa la responsabilidad y cuando está en plenitud física en los últimos veinte metros es importante".





• "Le hice una promesa a mi familia y es que dejaré de dirigir dentro de tres años. La gente de Liga de Quito siempre me espera para darme la llave del club para que haga lo que quiera. Tengo varias propuestas de trabajo concretas, algunas de clubes muy importantes y otras dos de selecciones. Yo soy feliz dirigiendo. Es una pasión".