Alejandra Darín: "La televisión basura ganó la pulseada"

Miércoles, 26 de abril de 2017

La actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores criticó duramente los contenidos de la pantalla chica







"La televisión basura ganó la pulseada", criticó la actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, quien fue lapidaria con la televisión actual y criticó que "no merecemos 100 programas de chimentos hablando de lo mismo, a ver si tal se acostó con tal".



En este sentido cuestionó que "el nivel de la televisión argentina hoy en día es grave. Se está maltratando mucho a la gente, se escuchan muchas falacias, muchos insultos, yo creo que esto es una construcción, y no lo merecemos", reflexionó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.



Así, expuso: "No merecemos 100 programas de chimentos hablando de lo mismo, a ver si tal se acostó con tal, o un programa de reality, en que se pasan 40 minutos hablando sobre cosas muy mediocres, muchas banalidades. Hay que pensar una nueva televisión, la televisión basura ya ganó la pulseada", disparó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.





En este orden habló de las llamadas "latas" que "invaden" la grilla televisiva: "Estamos inundados de productos de otros lugares, cosa que no está mal, pero si se está perdiendo cada vez más hasta llegar a un porcentaje preocupante la exhibición de nuestras producciones nacionales. Esto revela que hay una baja en el trabajo alarmante, es esta la lectura que hacemos, que vienen sucediendo", explicó en referencia al conflicto de la industria audiovisual nacional.



Por último, destacó que "por estas problemáticas, hace más de un año atrás conformamos una mesa multisectorial del audiovisual preocupados -en primer término- por la falta de producciones argentinas. En la política cultural tendríamos que hablar no sólo de la cuota pantalla, sino también de los horarios, la política cultural debe observar a todos los factores que hacen a la industria audiovisual", cerró.