"El Polaco es incapaz de hacer todo lo que dijo su ex" Miércoles, 26 de abril de 2017 La novia del cantante se refirió a la situación que vive su pareja con Valeria Aquino, la mamá de Alma



Silvina Luna se metió en la pelea que mantiene El Polaco con Valeria Aquino, su ex pareja y mamá de Alma, una de sus hijas. El fin de semana, la menor fue internada en el sanatorio Argentino, y Aquino acusó al cantante, entre otras cosas, de no hacerse cargo de los gastos de internación. "No me llamó y tampoco vino a verla", había manifestado en diálogo con Teleshow.



En una nota con Infama, Luna defendió a su novio. "Está trabajando mucho para él y para el futuro de sus hijas, porque son su vida y muere por estar con ellas", reveló y sostuvo que El Polaco "nunca se enteró que su hija estaba internada, salvo por los medios".



"Se dicen muchas cosas que no son verdad, ojalá pronto la justicia pueda dar un veredicto para que se termine con esta situación", manifestó. "Lo que más le molesta es que se hable de él sin pruebas", agregó.









Silvina se refirió a su compromiso con El Polaco. A pesar de mostrarse muy feliz por la relación sostuvo que "desde que nos comprometimos pasan cosas raras" y contó que a pesar de todo "estamos pasando un momento muy lindo y somos muy felices".



A su vez, la pareja ya piensa en casarse y la fecha tentativa para que esto suceda es el 23 de marzo del año que viene, justo cuando se cumple el primer aniversario de la pareja.



Silvina Luna reconoció, además, que "no esperaba voolver a enamorarme así, estamos enamorados, proyectamos un monton de cosas y fantaseamos con la idea de ser padres. Somos laburadores, no jodemos a nadie y queremos ser felices", finalizó.