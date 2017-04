Salió a bailar y apareció muerta en un descampado

Miércoles, 26 de abril de 2017

El cuerpo sin vida de Tamara Córdoba fue encontrado en un terreno de la localidad cordobesa de Villa Nueva





Tamara Alejandra Córdoba, madre de una nena de dos años, había desaparecido el sábado 22 de abril a la madrugada, luego de ir a bailar al boliche "El Reyno" en la localidad de La Laguna, a 220 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Este martes encontraron su cuerpo sin vida en un descampado de Villa Nueva.



La joven había desaparecido el sábado a la madrugada después de volver junto a su medio hermano, Alan Barrios, de un boliche a 40 kilómetros de Villa Nueva, localidad donde vivían.



La búsqueda estaba a cargo de fiscal de Instrucción de Tercer Turno, René Bosio, quien según publica el medio cordobés Cba24, tras el hallazgo ordenó la detención de Barrios.



La joven tenía 20 años y vivía en barrio Industrial de Villa María, al igual que el hijo de una ex pareja de su papá, junto al que fue vista por última vez con vida.



"Sabemos que las primeras 72 horas son claves y ya pasaron casi tres días. Pedimos ayuda a la gente para encontrarla", señalaban en diálogo con medios locales familiares de Tamara, antes que se conociera el desenlace fatal.



"Yo me entero el sábado temprano. Me dijeron que salió del boliche en La Laguna, a 20 minutos de Villa María, y que venía volviendo en colectivo con un grupito de chicos, entre los que estaba el hijo de un ex pareja mía con el que eran amigos", había detallado el papá de la joven al medio La Nueva Mañana en las últimas horas.



Las amigas dicen que se fue con el hijo de mi ex pareja pero él dice que no se acuerda de nada

Al llegar al cruce de Villa Nueva, donde se unen las rutas provinciales 2 y 4, "se baja con él y dos chicas más. El chico de mi expareja insiste en ir a otro boliche que se llama "Ciro". Hacen 20 metros y Tamara se desvanece, entonces según lo que dicen la llevan a los bomberos que la atienden", agregó el padre de la joven.



Según testigos Tamara estaba alcoholizada y luego de pasar media hora en el cuartel de Bomberos de Villa Nueva se levantó y se fue a la calle con el otro chico. "Las amigas dicen que se fue con el hijo de mi ex pareja pero él dice que no se acuerda de nada. Que Tamara se subió a un auto negro con un chico rubio. No entiendo nada. La llamamos al celular y da apagado", había declarado Córdoba.



Ayer lunes por la mañana sus familiares se habían manifestado frente a los Tribunales de Villa María. En el caso interviene la fiscalía Tercer Turno, de Villa María.