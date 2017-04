El Villarreal sorprendió al Atlético Madrid en el Vicente Calderón

Miércoles, 26 de abril de 2017

Con un gol de Roberto Soriano, el “Submarino Amarillo” superó 1 a 0 al “Colchonero” en la capital ibérica. Correa, Gaitán y Musacchio estuvieron en cancha





Con la misión de afianzarse en los puestos de Champions League, el Atlético Madrid recibió en el Vicente Calderón al Villarreal, un equipo que aspira con dar el golpe en la Liga y marginar al Sevilla a la próxima Europa League.





El duelo del tercero y el quinto de la competición española no mostró esa paridad, dado que el Colchonero hizo todos los méritos para quedarse con la victoria. Las intervenciones de Ángel Correa, Nicolás Gaitán y Antoine Griezmann amenazaron a Andrés Fernández, quien demostró una solvencia inesperada al desactivar las situaciones de peligro en la capital ibérica.



Como los atacantes no estaban precisos, Diego Simeone decidió reemplazar a los argentinos por Carrasco y Gameiro. Con más jerarquía en la ofensiva, la sintonía continuó a favor del Aleti, aunque el cronómetro le jugaba en contra. La impaciencia se hacía sentir en la capital ibérica y los del Cholo arriesgaban con todas las herramientas que tenían a su disposición.



Por lo tanto, en un descuido defensivo, Bakambú recuperó una pelota en la salida de Filipe Luis y abasteció a Roberto Soriano, para que el reemplazante de Adrián imponga la injusticia en el marcador ante la atenta mirada de Jan Oblak. En la dinámica de lo impensado, el Submarino Amarillo se quedó con una victoria que no merecía.



A pesar de la derrota, el Atlético Madrid deberá olvidarse del mal momento vivido ante su gente, ya que tiene como principal objetivo la clasificación a la final de la Liga de Campeones. El entusiasmo de concretar la revancha en el derbi aumenta minuto a minuto en la península ibérica.



Estadio: Vicente Calderón

Televisación: DirecTV Sports (Canal 610)